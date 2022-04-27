警隊副處長退休｜郭蔭庶談25年前「悲劇」哽咽　籲同袍重視使命

服務警隊32年的警務處副處長（管理）郭蔭庶即將退休，他日前接受《香港01》訪問時，憶述一宗1997年的難忘「悲劇」。那一日，有市民在警方拘捕時跳樓死亡，他趕抵現場時，涉事警員只關注是否「合法拘捕中死亡」，令他大受衝擊。25年後重提此事仍歷歷在目，他一度哽咽地說：「警察工作如果只係當作常規，係好大問題，呢個係一個使命，唔係一個工作。」



郭蔭庶官至「二哥」退休，他對此沒有遺憾，強調警員不可以視晉升為警務目的，「如你只係維護晉升機會，會犠牲好多應該做嘅事，有啲要扮演嘅角色沒去扮演，可能變成只會奉承、擦鞋，你唔會係成功嘅警察，縱使你係好高階級嘅警察。」



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警務處副處長郭蔭庶說，「警察工作如果只係當作常規，係好大問題，呢個係一個使命，唔係一個工作。」（鄭子峰攝）

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疑犯藉口拿衫時在家人面前跳樓亡

1990年加入警隊至今，郭蔭庶總結自己「圓滿完成責任」，在堅守個人原則下，盡力完成每一件任務。提到警隊難忘事，郭蔭庶指1997年任職總督察時發生的「悲劇」，有其他「環頭」的警員到他駐守警區的一個屋邨單位進行拘捕行動，警員在短時間內入屋，宣布拘捕一名父親，對方藉詞要「拎返件衫先」，就在家人面前跳樓死亡。

事隔20多年，郭庶蔭仍然受到牽動，情緒湧上心頭，他一度哽咽地說：「我去到現場，兩位同事好心急同我講『未拉嘅』，佢哋關注點在於，呢個唔係合法拘留中逃走，係拘捕過程中對方作出嘅選擇。對我嚟講非常之大衝擊，佢喺老婆同年幼女兒面前跳樓，對我啟發係，警察工作如果只係當作常規，係好大問題，我哋嘅使命係維持治安，保護市民，呢個係一個使命，唔係一個工作。」

警務處副處長郭蔭庶重提25年前一宗「悲劇」時一度哽咽。（鄭子峰攝）

「我哋一個動作可以影響市民走向」

郭蔭庶指，往後擔任主管，曾將這件「悲劇」拍成短片勉勵學員，執勤時切勿掉以輕心，「我哋少少一個動作，係可以影響市民人生軌跡走向，係好大責任，只要我地做得好，就算唔造福，已經係造福人群。」

郭蔭庶加入警隊初期負責刑事偵緝工作，2007年擔任警察學院基礎訓練中心主管，升任助理警務處長時主理服務質素，2017年執掌監管處，2019年升任副處長，任內先後與三位警務處處長盧偉聰、鄧炳強及蕭澤頤共事。

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無緣成一哥：這是堅持原則「理所當然」結果

被問到未能成為「一哥」，會否是警務生涯遺憾？郭蔭庶指出，由加入警隊當日，就堅持遵守自己原則，形容這是一個「理所當然」的結果，「作為警察當然希望升級，但你嘅官職從來係因為你做事嘅副產品，你會唔會升級，係你做得好事嘅副產品，晉升唔係目的，亦都唔可以係目的，如果你做警察目的係晉升，咁你嘅使命就擺咗一邊，你已經違背使命。」

「喺我經驗入面，如你只係維護晉升機會，會犠牲好多應該做嘅事，有啲要扮演嘅角色沒去扮演，可能變成只會奉承、擦鞋、講老闆鍾意聽嘅嘢，一啲好需要做嘅事但你無去做，如果咁樣，你唔會係成功嘅警察，縱使你係好高階級嘅警察。」郭蔭庶強調，其警務工作從來沒有用「野心」去定義，「做到我呢個位置，係自然副產品，既然副產品喺副處退休，係理所當然。」

與孖生弟躋身「七小福」：是一個偶然

警務處「七小福」中，郭蔭庶與孖生弟、行動處處長郭蔭庸佔兩席位，在警隊中實屬罕見，他指兩兄弟共事是一個「偶然」，彼此有共同志向，亦有類似質素，所以能夠在這個行業貢獻。