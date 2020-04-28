調查：七成蔬菜含有除害劑殘餘　當中兩款自稱本地有機菜心超標

新冠肺炎疫情持續，不少市民避免外出用膳，選擇自己購買食材煮食。香港浸會大學有機資源中心今日（28日）公布報告，發現有七成蔬菜含有除害劑殘餘，當中有兩款菜心殘餘量超過香港標準。

香港浸會大學有機資源中心去年下旬收集了58個蔬菜樣本進行測試。（資料圖片）

香港浸會大學有機資源中心去年下旬在本港各區的濕街市、街舖、有機商店收集了58個蔬菜樣本進行測試，包括菜心、白菜、莧菜及菠菜。所有樣本均不含超標重金屬，但有41個樣本被驗出含有不同的除害殘餘，佔所有樣本的70.7%。

調查顯示，大部分蔬菜樣本的除害劑最高殘餘量均符合《食物內除害劑殘餘規例》的標準，當中僅本地認證有機蔬菜未含被測出含任何除害劑。另外，有2個自稱本地有機菜心樣本含有除害劑，而且含量超過香港標準，兩個樣本購自黃大仙區街市和元朗區天盛街市，分別含有啶蟲脒及氯氟氰菊酯，惟對健康造成不良影響風險都較低。

浸會大學有機資源中心總監黃煥忠表示，是次調查發現的2個超標樣本均來自本地自稱有機農場，他呼籲政府可以加強本地源頭監控力度，加強抽查及巡視。而若市民想要購買有機蔬菜，則最好選擇有認證的菜檔。

有機資源中心今日（28日）公布報告，發現有七成蔬菜含有除害劑殘餘。（袁澍攝）

中心今日亦公布了《濕街市「有機產品」的銷售實況調查》結果，全港149個濕街市及街舖中，36個菜檔售賣聲稱有機認證菜。

調查發現，有機認證菜平均每斤售價39.9元，95%售價都在每斤25元以上。至於沒有認證、聲稱是有機蔬菜平均每斤售24.2元，當中38.9%每斤25元以上。其中一個菜檔賣聲稱有機菜心，每斤售價80元，比有認證的菜心最貴每斤賣67元還要貴兩成。黃煥中指，現時法例上沒有「有機」定義，海關亦難以執法，希望政府可以盡快就有機產品立法，並監督市場上有機證書及標籤的使用。

黃煥忠續指，調查顯示大部分地區的賣聲稱有機菜檔比認證有機菜檔更多，情況較去年更嚴重，建議消費者購買有機產品時，應該留意商舖內的有機證明，並應該多向商販問其來源，選擇真正有認證的有機產品，免受損失。