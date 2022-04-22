DSE｜21名考生入竹篙灣　10人確診11人檢疫　其中一名不適缺席

中學文憑試今日（22日）開考，確診考生或須檢疫考生今年可獲特別安排到竹篙灣社區隔離設施應考。教育局公布，今日有21名考生在竹篙灣社區隔離設施，包括11名正在檢疫的考生及10名確診考生，其中一名考生因身體不適而選擇不應考，有3人於今早才乘坐抗疫的士前往竹篙灣。



▼DSE竹篙灣社區隔離設施特別試場環境及應考流程▼



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3人今早坐抗疫的士入營應試

教育局表示，首日有21名考生在竹篙灣社區隔離設施，有10名為確診要接受隔離的考生，有11名為被列為緊密接觸者的檢疫考生，有一名確診考生身體不適而選擇不應考。教育局指，有18人在開考前已入住，其餘3人於昨晚聯絡考評局及抗疫的士熱線，並於今早才獲接載前往隔離試場應考，而今早則未有再接獲考生需即時安排前往隔離應考的要求。

如考生住所要進行圍封強檢，今年亦會獲安排翌日應考的考生優先進行檢測。教育局指，昨晚共有19名考生獲優先檢測，並在取得陰性結果後，參加今日早上的考試。

▼4月22日 DSE文憑試開考▼



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歐家榮：快測已可防陽性個案去試場

教育局指，文憑試今日順利展開，首日共有約46,700名考生報考英文科卷一及卷二，發言人表示，首日考試整體運作暢順，絕大部分考生均能按規定在前赴試場前，自行量度體溫及完成新型冠狀病毒病快速抗原測試，並填妥考生健康申報表。

若有考生在試後發現確診，同場考生需否檢疫？衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，現時要求考生每日前往試場前要做快速檢測、探熱及填健康申報表，有關措施可以防止陽性個案去試場考試，而中心已向教育局提供建議及指引，有足夠防控措施可以避傳播，若考生於試後檢測陽性，同場考生及監考員一般不會被列為密切接觸者。

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