DSE｜東涌逸東邨傑逸樓圍封　政府呼籲考生8時前優先接受檢測

第五波疫情持續，政府今日（22日）宣布，下午5時起圍封東涌逸東（二）邨傑逸樓，料明日（23日）下午一時完成行動。

香港中學文憑考試今日開考，如圍封位置內有考生須於明日應考，又或有考務人員明日須擔任考務工作，政府呼籲相關人士人士可於今晚8時前前往臨時設立的採樣站，並表明其考生或考務員身份，以便檢疫人員為其優先檢測。上述人士如需在限制與檢測宣告撤銷前離開，可向職員提出要求，當核實其陰性檢測結果，並記錄相關資料後，就可以離開。



▼4月22日 DSE文憑試開考▼



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政府表示，在審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就東涌逸東（二）邨傑逸樓作出限制與檢測宣告，但不包括位於地下的社區服務單位。

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政府續指，將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上10時前接受檢測，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。

政府今日（16日）因應東涌逸東（二）邨傑逸樓的污水檢測病毒量，及相關確診個案，下午5時作出圍封強檢。（政府新聞處）

政府發言人又指，「受限區域」內如有應屆文憑試考生須於翌日參加文憑試 ，或考務人員須於翌日為文憑試擔任考務工作，政府呼籲相關考生或考務人員於今晚8時前前往「受限區域」內設立的臨時採樣站，表明其考生或考務人員身分及出示相關文件，包括身份證明文件和准考證，或由學校發出考務人員證明信件，以便檢疫人員為其優先檢測，盡早讓考生及考務人員取得檢測結果。

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另外，上述優先檢測的安排，亦適用於考生及考務人員的同住家人，以及早識別列為密切接觸者的考生及考務人員，安排他們檢疫。

如考生或考務人員須在「相關宣告」撤銷前離開「受限區域」前往試場，可向「受限區域」内訂明人員提出要求。訂明人員需核實考生或考務人員的檢測結果，並記錄考生或考務人員相關資料後，才能讓考生或考務人員離開「受限區域」。為保障所有考生及考務人員的安全，考評局只會容許持陰性檢測結果的考生及考務人員進入試場。