康復紀錄二維碼｜15萬人次下載　有康復者無紀錄　批熱線難打通

政府推出康復者登記平台，透過獲取二維碼證明康復者身分，康復後6個月內可用作代替疫苗接種紀錄，即使沒打針亦可進入須疫苗通行證處所。

新冠康復者、民建聯立法會議員鄭泳舜表示，昨日登記時被指找不到其紀錄，致電熱線逾兩小時才打通，直言情況不理想。副政府資訊科技總監黃志光解釋指，有機會是輸入資料與呈報確診時的資料不符、忘記申報月份，或自我檢測確診而沒有上報，呼籲有疑問的市民致電熱線或透過電郵查詢。



▼申請康復紀錄二維碼▼



鄭泳舜今日（20日）在港台《千禧年代》表示，昨日嘗試登入康復者登記平台，被指找不到其資料，致電熱線查詢，多次被接駁至留言信箱，隨後信箱更已滿，兩小時後才成功打通，職員指不少市民反映遇到同樣情況，解釋是資訊未整全及上載。他認為，系統推出前應已通過測試，目前情況不理想。不少確診者是長者，到平台登記有一定困難，希望當局協助登記。

黃志光在同一節目表示，如患者曾入院，出院當日計算為康復日期；如屬自己申報，申報日加14日計算為康復日期，其後180日有效。截至今早7時半，他稱有超過15萬人次下載康復記錄二維碼，因人數未算太多，故登記時無須排隊，相信平台有足夠容量應付登記人數，大多能在1、2分鐘內完成。

對於有患者指無法找到紀錄，他解釋指如登記證件號碼資料有出入、忘記邊個月份申報，有機會未必找到紀錄，亦有機會是自我檢測確診而沒有上報，故沒有相關紀錄，呼籲市民如有疑問可致電熱線或透過電郵查詢。

立法會議員鄭泳舜。（資料圖片 / 呂諾君攝）

此外，政府昨日起向長者派快速檢測包，鄭泳舜指安排混亂，不少地方很早已派完，亦有不少長者不知何處領取，亦有地方是會員優先或只限會員派發，促請當局檢視派發快測包是否足夠，以免長者擔憂無法領取，並建議增加派發地點、設派發機制及指引、適時引入科技協助派發等。