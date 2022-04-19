趙家賢被咬甩耳案　曾命危男事主指被告清醒有意識　表明不會原諒

無業男子陳真2019年11月於太古城中心，因政見問題與途人起爭執，並公然拿刀劏開一名男子的腹部，更傷及其家人，時任東區區議員趙家賢欲平熄糾紛亦被陳咬甩左耳。被劏肚的男事主溫浩倫因傷曾一度危殆，他今（19日）得知陳真被判囚14年半，坦言判刑比他預期高，但不算重，又指被告施襲時清醒有意識，重申不會原諒被告，因受襲的不只是他，還有他的家人，溫說：「如果搞到我屋企人，無得傾。」



指被告當時要人阻止才停手

事主溫浩倫接受記者的電話訪問時指，被告陳真被判囚14年半，刑期確較他預期的多，但認為不算重。對於法官判刑時也考慮到陳有因被「私了」而受傷，及其家人被「起底」，故有作出減刑，溫質疑「起底」是否與判刑有關。溫又指，被告未能控制自己，需要他人控制、阻止才停手。

男事主溫浩倫稱被告陳真被判入獄14年半不算重。(資料圖片/朱棨新攝)

表明不會原諒被告

溫早前已坦言不會原諒被告，辯方今早在情時，再次代表被告各名事主道歉，然而溫卻稱他過往的立場現未有改變，因為被告不止襲擊他一個，亦傷及他的家人，直言：「如果搞到我屋企人，無得傾。」

指被告當時清醒有意識

溫說，被告陳真自辯時稱案發時先被襲擊，之後腦內一片空白。溫直言不接納其說法，並稱：肯定被告案發時清醒、有意識，質疑若他不清醒，可以做到咁多嘢？他亦不相信被告案發時受酒精影響，但未能斷言是否有預謀。

案發經過。(詳看下圖)

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溫與家人均有創傷後遺症

庭上透露，溫與其妻梁碧琪，和其妻的堂姊梁瑩瑩，均有創傷後遺症，溫事後接受了7次物理治療，並會回想起事件：其妻至今到太古城中心仍會感到恐慌和崩緊，亦不敢到人多的地方；梁瑩瑩則見到攜有背包的人都會感到驚恐。

此外，溫等人與趙家賢亦有向被告追討賠償，庭上透露被告已與趙家賢達成和解，趙獲賠償190萬元，但與溫等人仍在傾談中，溫拒就索償的事作評論。