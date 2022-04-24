確診大廈｜新增304幢 總數減至3804幢 賽西湖大廈貝沙灣上榜
撰文：陳栢麟
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經過復活節長假期、社交距離措施放寬後，本港疫情未有出現反彈，繼續保持平穩趨勢。根據衞生防護中心最新公布的4月23日確診大廈名單數目，比前日減少169幢。其中以元朗單日新上榜大廈最多，新增31幢大廈出現確診患者，包括天水圍Wetland Seasons Park等。
新上榜項目亦包括多個豪宅或中產屋苑，包括位於北角半山寶馬山道的賽西湖大廈3座、貝沙灣南灣8座、低密度獨立屋赤柱山莊及何文田半山壹號32座等。
總數較前日略減少169幢
根據衞生署衞生防護中心公布最新確診患者居住大廈，昨日（23日）上榜的大廈共有3,804幢，比起前日3,973幢減少169幢，而有304幢大廈屬新上榜。
▼4月23日確診大廈全名單
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元朗新增大廈31幢 為各地區最多
元朗單日新上榜大廈最多，新增31幢大廈出現確診患者，包括天水圍Wetland Seasons Park 17座、加州花園名仕居、嘉湖山莊翠湖居5座及麗湖居7座、Grand Yoho 8座等。
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不乏豪宅上榜
此外，不乏豪宅榜上有名，如位於北角半山寶馬山道的賽西湖大廈3座、貝沙灣南灣8座、低密度獨立屋赤柱山莊。另外，校網位置優越、以往曾有多位名人入住的何文田半山壹號亦榜上有名。
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