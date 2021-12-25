聖公會福利協會推特色廣東話「心肝寶盒」卡牌　老友記桌遊抒情緒

年輕一代近年熱愛三五知己聚結玩Board Game，但桌遊其實老幼咸宜，更有助不擅把心裡感受啟齒的長者表達情緒。香港聖公會福利協會聯同賽馬會合辦的「賽馬會樂齡同行計劃」，今年以表達情緒為主題。團隊收集長者日常慣用及具有廣東話文化特色的情緒字眼，並參考80年代的廣告設計，製作出一套印有「心郁郁」、「揼心揼肺」等情緒字眼的卡牌。

玩家之一、86歲的玉蓮因老伴突然不可自理需要住院，情緒開始受困，透過卡牌，她能夠了解自己當下情緒狀況，並透過「需要卡」了解如何處理情緒：「覺得好實用，擔心老伴時可以通過『情緒卡』回想情緒出現嘅時間，咩情況會出現，令個人思想開放，冇咁集中翳住困難事。」

社工就指，在長者服務期間，發現長者很多時候只懂表達「開心」和「不開心」兩種情緒概念，難以仔細地表達個人感受，卡牌能引導長者表達出當下的情緒，幫助他們找出紓緩情緒的方法。



「賽馬會樂齡同行計劃」今年以「表達情緒」為主題，期望透過及早介入和預防，應付香港目前及未來的長者心理健康需要，協助改善晚年抑鬱的社會問題。團隊於今年8月舉辦工作坊，收集長者日常慣用及具有廣東話文化特色的情緒字眼，例如「心郁郁」、「揼心揼肺」等，並參考80年代的廣告設計，製作一套印有情緒字眼的卡牌，鼓勵長者透過卡牌講出情緒。

設「情緒卡」「需要卡」「行動紙」處理正負面情緒

卡牌名為「心肝寶盒」，內有「情緒卡」、「需要卡」及「行動紙」3種配件。「情緒卡」有52張，設正面及負面情緒外；「需要卡」則可讓長者選擇心中所需，例如「安慰」、「分享」、「能力」等，讓使用者思考所面對的情緒需要甚麼支援；「行動紙」則有多個選項，讓使用者選出合適的行動疏導情緒，例如「去公園散步」、「進食喜歡的食物」等。

香港聖公會福利協會註冊社工陳穎心指，在長者服務期間，發現長者很多時候只懂表達「開心」和「不開心」兩種情緒概念，難以仔細地表達個人感受。（羅君豪攝）

長者難仔細表達情緒 卡牌助找紓緩方法

香港聖公會福利協會註冊社工陳穎心指，在長者服務期間，發現長者很多時候只懂表達「開心」和「不開心」兩種情緒概念，難以仔細地表達個人感受。故團隊設計卡牌，用不同玩法，引導長者表達出當下的情緒，幫助他們找出紓緩情緒的方法。她指，以往進行面談輔導時，作為社工很多時會思考長者需要甚麼支援，但若當長者未能表達自己當下的情緒以及所需，所提供的支援未必能切合長者真正需要。

陳姑娘又介紹卡牌的玩法，指玩法有多種，用家可以自由發揮。例如在團體遊戲中抽出情緒卡，一人透過舉例或解釋此情緒的意思，其他人猜測卡牌上的詞彙，直至猜對為止。

老伴入院致情緒受困：玩牌後冇咁翳住啲困難事

86歲的玉蓮因為老伴突然不可以自理需要住院，情緒開始受困，「開始好亂，好擔憂」。她於今年6月，獲轉介到「賽馬會樂齡同行計劃」的社工跟進，並首次接觸卡牌。王婆婆指，透過卡牌，能夠了解自己當下的情緒狀況，以及透過「需要卡」了解如何處理情緒，「覺得好實用，擔心老伴時可以通過『情緒卡』回想情緒出現嘅時間，咩情況會出現，令個人思想開放，冇咁集中翳住翳住啲困難事。」

她又憶述，老伴未能自理，當下想到他未來的生活會很痛苦，甚至擔心自己將來會有相同的情況。王婆婆於是當時在「情緒卡」抽出「閉翳」及「揼心揼肺」，以及在「需要卡」中抽出「能力」和「智慧」，全因「希望透過增加自己的能力解決問題」。王婆婆又根據「行動紙」上的建議，選擇喜歡做的事，以及與朋友傾訴，「而家久不久會玩吓，比佢（卡牌）指引吓」。

抽到「支持」卡想起家人鼓勵：好似有力量拉返我上嚟

68歲的長者義工美蘭指，初初退休時因為不適應，又擔心財政問題，令她在一段時間情緒感到非常委屈，對人生失去動力：「攤喺度冇動力，唔食嘢，出街都冇動力。」雖然家人對她展露關懷，但美蘭直言，始終難以疏導情緒，甚至說不出難過的原因，「覺得冇人明白，自己好唔開心。」

直到她突然靈機一觸，在家中取出在社區中心活動中贈送的「心肝寶盒」卡牌，在「需要卡」中抽到了「肯定」、「陪伴」及「支持」，「好似有力量拉返我上嚟」，令她想起身邊人的陪伴及鼓勵，走出困境。經過這次的經歷，美蘭表示，現在更加懂得向家人表達情緒，溝通亦都更佳。

香港聖公會聯同賽馬會合作舉辦「賽馬會樂齡同行計劃」，計劃今年以「表達情緒」為主題，期望透過及早介入和預防，應付香港目前及未來的長者心理健康需要，協助改善晚年抑鬱的社會問題。（羅君豪攝）

義工以卡牌引導長者講心結：直接問未必會講呢件事

另一長者義工慧嫻，從事義工工作十多年。她認為，要讓長者說出心底話並不容易，需要長時間建立關係和取得信任，「（長者）問都未必準備好講呢件事」。但她分享到，曾經攜帶卡牌探訪一名患癌的長者，過去婆婆十分平靜，甚少談及病情，但當時就主動選取了「無奈」的卡牌，形容得悉自己患癌當刻的情緒。慧嫻認為，卡牌有助拉近義工與長者的距離，更易了解他們的個人情緒。

機構指，卡牌費用全免，有興趣的人士可於網上登記，到社區中心領取卡牌，團體亦可以向機構查詢。