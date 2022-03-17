SEN童情緒失控屢遭師生歧視　父決定讓子自學　9歲IGCSE數學奪A*

SEN學童是指有特殊教育需要的小朋友，患有亞氏保加症及專注力不足過動症的謝善恒憑著過人的數學天份，去年只有9歲時報考IGCSE（國際中學教育普通證書）數學科，取得A*的優異成績，並打算再進一步於今年5月報考IAL（國際進階程度普通教育證書），如成績優異，更有機會破格獲理工大學應用數學系取錄。



父親謝先生認為香港的教育制度底下，令SEN學童難以發掘到天賦，家長的角色亦變得更加重要，需多支持子女，鼓勵他們發展興趣；又認為社會對SEN學童的支援不足，上游機會少，除非家境富裕或有人手，否則幾乎不可能繼續升學，只能從事低學歷工作，又寄語其他家長不要放棄發掘子女潛力。



去年於IGCSE數學科摘A*的善恒，原來小學的成績一直強差人意。父親謝先生提到善恒自小對中文十分抗拒，在課程安排下，大部份科目都以中文教學，結果成績當然十分差，加上先天的缺憾不時情緒失控，教師又不懂得處理，謝父表示：「失控嗰陣，啲老師又繼續激佢，結果越激越失控」。

因此，善恒無論在老師或同學當中都不受歡迎，對於受到歧視及不友善對待都已習以為常。不斷要見家長，有突發情況發生，令到善恒要被接回家。最嚴重的一次，老師更在發生狀況後報警，最後善恒要被迫穿上約束衣送到瑪麗醫院。經此一役，謝先生決定為善恒安排轉校，希望可改善兒子遭受歧視的情況。

但轉校後，情況亦未有得到改善，新學校的老師、社工亦無法處理善恒的情緒問題，更不斷勸謝先生為善恒申請入讀群育學校，雖然當時未有發生童樂居等虐兒事年，但謝先生坦言：「家長先有心機慢慢教啫，咁大間機構管理咁多特殊學童，一定有一啲特殊手段。」而學校的處理手法，令謝先生感到校方只想將問題推走，「好似同緊我講，叫我哋唔好喺學哋度搞破壞活動」，最後只好在小學三年級時將善恒帶回家自學。

謝先生表示，剛將善恒接回家自學的頭一至兩年是最困難，「嗰陣接佢返嚟都以為自己得，但其實唔得」。他指當時的壓力非常之大，對於亞氏保加症小朋友而言，要他學習社會約定俗成的社會規範和技巧是不太可能，小至食飯沖涼的事兩父子都有機會起衝突，「嗰陣我仲暴躁過佢」。謝先生將那一段時間形容為磨難，而在磨難當中，亦慢慢學習到與善恒相處時所耐的耐性，「個仔控制唔到自己，我更要控制自己，唔係就自己變咗群育學校」。

對於天份被發掘，謝先生認為是集天時地利於一身。隨着近年網上教育平台興起，在家自學成為很多人的的生活，善恒得以會在網上的免費教學資源平台Khan Academy中學習有關數理的知識，令他的天賦被發掘，「其他細路睇卡通片，佢睇理科片」，更令他的學習進度超越了同齡的其他小朋友，謝先生亦決定完全脫離現時的教育制度，專注在善恒的興趣上，決定他的學習方向。

後來謝先生在新聞中見到報導，指數學成績好的學生可被大學破例收取，亦是便「膽粗粗」向各大院校的數學系發電郵，當獲中香港理工大學應用數學系的副教授回覆並安排於2021年年頭會見，最後得出以DSE為標準，取得約3科有5級或以上的公開試成績，可給大學證明能力，亦可讓大學特別考慮收錄，自此謝先生與善恒便以此為目標。

上年十月，善恒報考IGCSE數學科的考試，並以9歲之齡取得A*佳績，謝先生回想當日到試場，自己比善恒更緊張，但善恒卻沒有壓力，而最後只用了一半時間便完成了作答。此事令謝先生明白善恒的實力不只於此，於是他為兒子再作準備，報考IAL的數學及進階數學，打算用三年時間分開考共12份卷，而首兩份卷將會於5月應考。謝先生更表示如一必順利，有望可在善恒13歲時入讀大學。

上年十月，善恒報考IGCSE數學科的考試，並以9歲之齡取得A*的佳績（受訪者提供）

謝先生認為大家常常說因材施教，但在香港的教育制度底下，卻完全是相反，不單是對於SEN學童，即使其他正常學生，公開試時亦會因一科兩科不擅長的科目失去發展機會。教育制度欠缺彈性，令不少人的興趣、天份都得不到發揮。

謝先生又提到，雖然現階段SEN學童的概念較多人認識，但其實得到的支援卻少之又少。現時社會福利署負責統籌的支援服務在學童6歲後出現斷層，對6歲以上SEN學童的支援以校本方式撥款結學校，但當中有多少真的用到幫助SEN學童又是另一回事。再者，SEN學童的身份，只可維持到18歲，以後就單純被當作精神病人，謝先生慨嘆SEN學童上游機會少，除非家境富裕或有人手，否則無可能繼續升學，只能從事低學歷工作勉強渡日。

對於SEN學童家長，謝先生寄語鼓勵他們不要放棄，認為父母對子女扮演十分重要的角色，需多支持子女，鼓勵他們發展興趣，又指不能單靠學校，「學校唔會有心機幫你發掘天份」。