確診大廈｜增926幢新上榜　涉豪宅跑馬地比華利山、大角咀瓏璽

復活節假期完結後，本港疫情未有再回落，更呈輕微回升跡象。根據衞生防護中心最新公布的4月21日確診大廈名單數目，比前日淨增加926幢。沙田區單日升幅最大，新增104幢大廈出現確診患者，包括馬鞍山迎海、沙田金獅花園等，均出現多座大廈新上榜。



其次為元朗，比前日增85幢，涉及嘉湖山莊及錦繡花園多座。跑馬地比華利山C座時隔一個月再有確診者，大角咀瓏璽迎海鑽、屯門恆大 . 珺龍灣5座及香港瑰麗酒店等，過去兩周內均出現確診者。



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沙田區增加百幢

根據衞生署衞生防護中心公布最新確診患者居住大廈，昨日（21日）新上榜的大廈共有4,681幢，比起前日大幅增加了926幢。

沙田區於總上榜大廈中繼續成為各區之冠，單日計算比前日添多104座大廈出現確診患者。包括馬鞍山銀湖．天峰1座，、迎海．星灣御22座、迎海．駿岸6座、迎海5座和11座都上榜。沙田金獅花園、第一城繼續涉及多座大廈出現確診者。

▼4月21日確診大廈全名單▼



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嘉湖山莊多座上榜

至於元朗區排名第二，比前日增多85幢新上榜大廈，包括Park Yoho Milano 36A座；天水圍嘉湖山莊涉多座，包括嘉湖山莊美湖居1座、2座，景湖居6座、7座、10座、13座、14座，樂湖居10座，麗湖居1座 、3座等。另外，錦繡花園再有屋苑上榜，包括D段第二街及L段第五街。

酒店方面，香港瑰麗酒店，希爾頓花園酒店，油尖旺海韻軒海景酒店都分別於上榜於21日確診大廈名單內。

東區消防處柴灣員佐級已婚人員宿舍、香港樹仁大學宿舍文康大樓亦新上榜。

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