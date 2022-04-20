復課｜啟思幼稚園向有需要家庭派快測包　助家長暫託管子女

各級學校由本周二（19日）開始分階段復課，幼稚園將於5月3日起分三階段回校上課。啟思幼稚園表示，會向有需要家庭派發快速抗原測試包，首階段準備150個防疫包，內有快測棒、兒童口罩、面罩及消毒搓手液等。園方同時特別為在職家長，安排學生於非上課日回校託管照顧，冀於疫情下減輕家長照顧孩子的重擔。



「啟思延續愛」防疫包內有快測棒20盒、兒童口罩20個，面罩1個及搓手液2支。（校方提供圖片)

任何學生家庭都可申領防疫包

所有學生在復課後須每日進行快測，陰性才准回校。啟思幼稚園校務主管歐鳳珊校長稱，有家長擔心每日檢測的安排曠日持久，大量購買快測包及防疫用品等開支加重家庭負擔，啟思決定任何學生家庭都可向學校申請領取「啟思延續愛」防疫包。每個防疫包內有快測棒20盒、兒童口罩20個，面罩1個及搓手液2支，目前已預備約300個防疫包。

教務主管馮慧敏校長表示，辦學團體分析各區分校蒐集的數據，調配給各分校的資源。馮校長說：「啟思的分校遍布不同地區，家庭背景各有不同，我們會盡力靈活調配，相信真正有需要的家庭都可以收到幼稚園的一份心意。」

啟思幼稚園教務主管馮慧敏校長(左)及校務主管歐鳳珊校長右)表示，會向有需要的家庭派發「啟思延續愛」防疫包。（校方提供圖片)

馮校長稱，符合政府規定的受資助家庭，毋須特別提出而可於本月底到校領取防疫包，料首批向150個家庭派出防疫包，至於其他有需要的家庭，則可於復課後向學校提出。

馮校長指「啟思延續愛」防疫包並非一次性派發，辦學團體會因應疫情，繼續透過購買或發起家長活動，蒐集防疫用品持續支援家長。她舉例說，快速檢測棒有使用限期，相信不少家長避免囤積至過期而主動交給幼稚園，分享給其他家長，互相幫助。

啟思幼稚園表示，若家長擔心疫情而不讓子女回校，可以繼續上網課。（校方提供圖片)

不願回校學童可續上網課

馮慧敏校長和歐鳳珊校長均表示，疫情逐漸緩和，不少家長由在家工作陸續恢復正常上班，學校會為需要上班的家長，安排其學生回校託管照顧；在非上學日，家長也可帶子女回校進行託管，幼稚園定必妥善照顧，家長可於放學時間接回小朋友。

校方稱，倘若家長仍然擔心疫情，不願讓子女回校上課，幼稚園會繼續提供網課，避免學生錯過學習時間。

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