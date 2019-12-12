深度近視引黃斑病變、白內障　左眼一度失明　患者籲及時檢查

香港學童學習時間長、戶外活動少，稍不留意便患上近視，並逐年加深。有研究顯示，香港9歲學童的近視率已超過四成。專家表示，由於深度近視患者的眼球長度較正常人長一成以上，眼部組織也被拉扯得越來越薄，容易引發視網膜穿孔、黃斑病變、白內障等併發症，甚至永久失明。 今年75歲的邱女士是個深度近視患者，數十年來飽受近視引發的眼疾困擾。50歲那年確診黃斑病，5年後雙眼均出現白內障，經手術後恢復視力至150度，然而60歲時黃斑病繼續惡化，2年前一度左眼失明。她感嘆，眼睛有問題一定要及早看眼科醫生，提醒家長定期帶小朋友進行眼睛檢查。

今年75歲的邱女士小學起就患近視，當時沒有醫療技術減緩度數加深，至20歲時已達1600至1700度近視。（張浩維攝）

今年75歲的邱女士小學起就患近視，當時沒有醫療技術減緩度數加深，至20歲時已達1600至1700度近視。邱女士說50歲那年，左眼所見的事物扭曲，醫生證實為黃斑病，但當時未有手術治療，情況一路惡化。直到5年後，深近視導致其雙眼出現白內障，醫生則建議她進行白內障手術，同時放入近視人工晶體，手術後視力恢復到近視150度。

然而2004年時，邱女士的視力再次變得模糊，醫生表示她的黃斑病惡化，可以注射藥物改善，於是她每兩周都去醫院打針，視力「針到病除」。直到2年前，她的左眼突然失明，黃斑穿孔、視網膜脫落，經過緊急手術成功修補，險些永久失明。邱女士表示，眼睛有問題一定要及時看醫生，尤其現時醫療技術提高，家長應定期帶小朋友做眼睛檢查，防止像她一樣視力不斷加深。

邱女士的深度近視或許也影響到了她的女兒，女兒自中學起開始近視，工作時已經加深到900度。

馮兆基表示深度近視可令眼疾提早10至15年發生。（張浩維攝）

深度近視不僅僅是視力下降那麼簡單，由於近視患者眼球長度比正常人長一成以上，眼部組織也會被拉扯得越來越薄，香港大學李嘉誠醫學院眼科系臨床助理教授馮兆基表示，深度近視最常見是導致視網膜穿孔，甚至脫落；深度近視患者亦有可能出現黃斑病變、白內障或者青光眼，嚴重情況都可能永久失明。

馮兆基表示深度近視可令眼疾提早10至15年發生，提醒深度近視患者及早尋找眼科專科醫生檢查和治療，防止視力進一步損失。

調查發現，77.7%香港成年人有近視，當中12.6%更屬於深度近視。（張浩維攝）

由香港中文大學醫學院眼科團隊自2015年推行的「香港兒童眼科計劃」調查發現，香港6歲兒童近視率已達11.4%，遠高於現有紀錄的其他國家及地區，近視率更在9歲時急升3倍；另外，77.7%的香港成年人亦有近視，當中12.6%更屬於深度近視。

情況令人擔憂，負責計劃的醫生任卓昇表示，這與香港的教育制度分不開關係，長時間對著書本、缺少戶外活動，慣常使用電子屏幕都是令學童近視率急升的原因，他呼籲家長要多帶小朋友戶外活動，拿捏書本、電子螢幕使用的平衡。另外，應該定期帶小朋友去做專業的眼科檢查。

香港眼科醫學院院長袁淑賢醫生則建議家長每日應保證兒童兩小時的戶外活動時間，養成良好的用眼習慣，每年最好可以帶小朋友做一次眼睛檢查。