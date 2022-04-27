疫情・4.27｜87歲曾江倒斃檢疫酒店　確診宗數單日反彈增約百宗

今日（27日）新增430宗確診個案，較昨日347宗反彈近百宗，包括16宗輸入病例，多8人死亡，學校呈報陽性個案亦有8宗。



87歲資深藝人曾江前日由新加坡返港，到九龍酒店檢疫，但今午被發現倒斃房內，死因未明。遺體下午移離酒店，他的新冠病毒檢測呈陰性。



昨日疫情報道總覽：



可以處方新冠口服藥物的私家醫生名單：www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_pd_antiviral.pdf

【22:21】縱橫影壇多年的87歲著名演員曾江，今日（27日）被發現倒斃在尖沙咀一間檢疫酒店房間內，死訊震驚全港。不少市民擔心，抵港檢疫的長者獨自一人入住，恐怕容易發生意外。根據港府網站指出，除未成年人士抵港檢疫可要求與照顧者同住，需要特殊照顧人士亦可提出同樣要求。

申請表格下載鏈接：

https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/Application_form_for_Caretaker_of_Minor_Confinee_bilingual.pdf

▼4月26日 抵港人士要求與照顧者同住申請表格▼



▼4月27日強制檢測公告▼



【21:55】本港第五波疫情持續，確診數字回升，食物及衞生局最新強制檢測公告顯示，今日（27日）繼續新增40幢大廈上榜，當中15幢為私人屋苑，包括上水名都巴黎閣、紅磡海濱南岸4座、大埔新翠山莊25座、東涌昇薈2座等；其餘25幢為公屋或居屋，包括粉嶺祥華邨祥德樓、香港仔田灣邨田澤樓、屯門兆安苑定禧閣等。通告列明，任何人士曾於4月21日至4月27日期間曾身處於該批大廈逾兩小時，須於28日或29日，即明日或後天接受核酸檢測。

▼4月27日 部份強檢大廈▼



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【20:29】衞生署指，有兩人因違反《若干到港人士強制檢疫規例（規例）》（第599C章），今日（27日）在觀塘裁判法院被判刑。其中一名46歲女子，於檢疫令未屆滿前，離開其檢疫地點及脫下手環，被判處即時監禁14日，緩刑12個月。署方指，截至今日，共有225人因違反檢疫令被法庭定罪。

【18:59】本港受第五波疫情影響，救護服務曾一度陷入崩潰。保安局今日（27日）回應立法會議員黎棟國書面質詢時指，自1月至4月，消防處平均每日接獲2,000多宗救護召喚服務。3月初疫情高峰期時，單日曾出現高達2,700宗緊急召喚，期間共有過千名救護人員染疫。隨着近日疫情受控，近日緊急救護召喚服務的情況漸恢復，九成個案都能維持在12分鐘到場目標。

【18:22】第五波疫情逐步回落，過去兩周上榜的確診大廈名單亦隨之減少。根據衞生防護中心最新的確診大廈名單，昨日（26日）共2,852幢大廈上榜，總數較前一日減少129幢。不過18區之中，沙田區疫情最為嚴峻，共263幢上榜，其次為觀塘區及元朗區，分別有247幢及233幢上榜。

新上榜大廈有四幢豪宅及洋房，包括南區貝沙灣南灣6座、屯門上源5A座、離島愉景灣碧濤及港鐵南昌站上蓋匯璽8座。

【18:12】零售市況持續轉差，本地服裝品牌I.T旗下izzue承租了逾二十二年的旺角西洋菜南街遠景大廈地下至2樓巨舖，最快將在明日成為歷史。記者今日（27日）下午到該店視察，店內張貼多張減價告示，狀似清貨，惟未能吸引到顧客入來，現場所見整個下午店內人流都不算多。有市民收到該舖即將結業的消息，特意前來道別，亦有市民覺得該店是旺角地標，對其結業感到可惜。

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【17:56】疫情放緩，全港學校陸繼復課，在地區組織今日（27日）向灣仔區小學校長聯會送贈27500套快速抗原檢測包，惠及灣仔區內30多間幼稚園及中小學，為有需要學童提供支援，每日上學前做檢測。教育局局長楊潤雄亦在社交網頁表示，教育局已準備了1000萬個快速包，分發全港1800間幼稚園和中小學，各區域教育服務處亦合共分派了20萬個測試包，供有需要的學校作應急之用。

【17:45】隨著第五波疫情逐步回落，早前借出24張病床接收公立醫院確診病人的中文大學醫院今日（27日）宣布，與衞生署和醫院管理局商討後，決定即日起關閉院內指定隔離病房，相關病房在徹底消毒後將重新接收普通病人，預料需時兩周。

中文大學醫院。（資料圖片／羅君豪攝）

【16:53】對於藝人曾江在檢疫酒店死亡，張竹君表示，事件今日才發生，相關個案資料是截至昨日，故未有資料。除非有關人士檢測為陽性，否則不在衞生防護中心個案內。

【16:50】醫院管理局總行政經理劉家獻醫生表示，私家醫生處方口服藥後要要在系統呈報，截至昨日系統上有10名病人由私家醫生處方藥物。

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【16:47】張竹君表示，昨日的13宗學校呈報陽性個案中，其中一宗再調查發現學生快測陽性的相片為結果不肯定，學校為該學生重覆做都是陰性，所以昨日應是12宗個案。今日學校則有8宗呈報，涉7間學校有個案，7人是學生，1人是學校職員，其中1學校有2學生確診，他們是家庭成員。

【16:45】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（27日）新增430宗確診個案，較昨日347宗反彈近百宗，包括16宗輸入病例，多8人死亡，學校呈報陽性個案亦有宗。

【15:32】政府今日（27日）下午三時起圍封葵涌安蔭邨康蔭樓，解釋指審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況及其他環境因素等，通過風險評估而作出的決定。政府目標是在明日（28日）上午約11時完成行動。

【15:30】位於尖沙咀彌敦道、正用作檢疫酒店的九龍酒店，職員今午發現一名男子昏臥房間內，報警求助。救護員趕抵，證實事主當場死亡。據悉，死者為著名藝人曾江，警方正調查其死因。

【15:30】政府今日（27日）表示，離島、黃大仙及觀塘區共15個屋邨及屋苑，污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向相關居民、清潔工和物業管理員派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

最新涉及屋苑包括：

離島區 — 映灣園（映濤軒、悅濤軒、賞濤軒、聽濤軒及海珀名邸）、藍天海岸（（i）藍天海岸、（ii）水藍．天岸、（iii）水藍天及（iv）影岸．紅及海堤灣畔

黃大仙區 — 天宏苑、天馬苑、竹園南邨及翠竹花園

觀塘區 — 翠屏（南）邨

【15:20】政府今日宣布第六十及六十一輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工的強制檢測詳情。當中，即使已經完成新冠疫苗接種人士，他們若於5月4日至10日期間於院舍或單位值勤或提供服務的人士，須於今日（27日）至5月10日期間進行一次指明檢測。

▼第五波疫情下不少安老院舍出現確診個案▼



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【13:48】運輸處牌照事務處櫃枱服務於疫情下一度暫停，至4月21日重開後，長沙灣的九龍牌照事務處大排長龍。最新一份審計報告指出，九龍牌照事務處及金鐘的香港牌照事務處，較觀塘及沙田牌照事務處每名職員處理的事項宗數多1.5倍，而運輸署在推出兩輪派籌輪候試驗計劃後，以整體好處不明顯為由，決定不會推展。即使網上續領正式駕駛執照和車輛牌照已推出多年，但去年使用率仍只有分別32%及3.7%。



審計署建議，運輸署應檢視人手需求，探討設立派籌制度及擴展預約服務，並加強宣傳網上申請牌照服務。

【10:58】第五波疫情下，有數以百萬計港人染疫。保險索償投訴委員會成員、保聯壽險總會代表李紫蘭今早（27日）於電台節目表示，相信一般輕症患者康復後，在購買醫療保險時未有大問題，但如果有「長新冠」情況，買保險時或會遇到困難，更有可能要待好轉才能買保險。她又舉例，假如因此出現長期心臟問題，就要因應實際情況再釐訂保費。

【08:30】屯門蝴蝶邨蝶心樓今早解封，期間共有約940接受了檢測，當中共發現5宗陽性檢測個案和8宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦曾派員到訪約800戶，當中 64 戶在過程中沒人應門。

▼4月26日 已取得新冠口服藥物的私家醫生名單▼



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▼4月26日，屯門蝴蝶邨蝶心樓圍封檢測▼



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▼文憑試開考第二日，考生應考英文科聆聽試▼



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▼4月15日起強制檢測公告上榜大廈▼

