審計報告｜勞工處兩成地盤巡查　視察時已完工　一個工人都沒有

審計署今日（27日）公布最新一份審計報告，當中有勞工處工作進行審查。報告發現，勞工處在2016年至2021年間有3,162宗建築地盤懷疑拒付或過期支付工資的轉介個案，當中有1,235宗涉及承辦商拖糧達連續兩個工資期或以上，惟當中有514宗的工地未經勞工處視察。



報告亦指出，2020年視察工作場所僅得約10.4萬次，較目標次數少26%；審計署以78間成功申請「2020保就業」計劃的公司資料，與勞工視察科備存工作場所資料庫作比對，發現當中33間沒有包括在勞工處資料庫內，導致例行視察未有。



五年間接逾1200宗懷疑地盤拖糧逾兩個工資期 勞工處四成冇視察

針對建築地盤的視察，報告指出，2016年1月至2021年5月間，有3,162宗勞工處接獲懷疑拒付或過期支付工資的轉介個案，當中有1,235宗涉及承辦商拖糧連續兩個或以上工資期，惟當中有514宗的工地未經勞工處視察，佔44%；另有516宗涉及承辦商持續在不同建築地盤過期支付工資的「明顯違規個案」，而當中亦有112宗未經勞工處視察。

報告亦揭發，勞工處同期進行1,045次建築地盤視察，惟當中有201次、19%在視察時建築工程已完竣，現場並沒有建築工人。

打擊黑工不力 巡查次數低於每年目標26%

勞工處轄下的勞工督察負責視察各工作場所，確保僱主遵守勞工法例，並打擊僱用非法勞工，審計報告中指出，勞工處在2020年只視察104,138次，較服務表現目標每年14萬次少26%。

資料庫不完整 以2020保就業名單抽樣核對 42%沒資料

用作選定工作場所進行例行視察的勞工視察科備存工作場所資料庫，截至2020年底載有296,357個工作場所的資料，惟審計署以78間成功申請「2020保就業」計劃的公司資料與資料庫核對，結果發現當中有42%，即33間沒有包含在內，所以例行視察不會涵蓋。

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審計署認為，勞工處需要考慮就管理視察工作制訂應變計劃，建議需要研究在進行工作場所的視察時採取創新措施，以配合減少社交接觸的要求，並提升工作場所資料庫的全面性，以便利規劃視察工作。

就地盤方面，審計署建議，確保符合勞工視察科《行動守則》選定準則的建築地盤獲充分考慮，並在選定工作場所進行視察時獲優先處理；及採取措施，確保在建築工程完竣前到地盤視察，包括研究有效措施加快轉介個案予勞工處；勞工處對審計署的建議表示同意。