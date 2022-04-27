審計報告｜青年學院全日制職專文憑收生少　有課程連續兩年無學生

審計署今日（27日）發表新一份審計報告。其中一份分析了青年學院的全日制職專文憑課程一年級學生入讀率，發現最近兩個學年均出現收生不足，較目標少約6%至7%，更有分別逾半或四成課程，出現收生不足逾10%的情況。

此外，青年學院在過去3個學年，均有開辦33項全日制職專文憑課程，但其中一個課程在過去兩年均無取錄任何學生。



現時全港共有8所青年學院，為中三至中六離校生提供職業專才教育。（青年學院網站）

青年學院在2004年成立，為中三至中六離校生提供職業專才教育，是職業訓練局機構成員之一，現時共有8所院校。

近半課程收生不足 有課程較目標少兩成

審計署分析2018/19至2020/21學年間，全日制職專文憑課程一年級學生的入讀率，但未有透露相關課程的名稱。報告發現，在上述3個學年中，均有課程收生不足逾10%，而最近兩個年度情況更嚴峻，分別有逾半或四成課程收生不足。

其中在2019/20學年，校方開辦的35個課程中，共有18個收生不足逾10%，即佔51%。資料顯示，有關課程本來計劃收取2,006名學生，但實際只收取了1,579名學生，相差21%；而在2020/21年，校方開辦36個課程，亦有44%收生不足逾10%，相關課程目標收生1,837人，但最終只收取了1,387人，較目標少24%。

有課程兩個學年均無學生就讀

此外，審計署亦分析了上述3個學年，學院每年均有開辦的33個全日制職專文憑課程，發現其中一個課程中，於2019/20及2020/21均沒有取錄學生。此外，更有2個課程的收生人數，分別較2018/19減少了52%及69%。

不過，雖然有部份課程收生不足，但亦有部份課程超額收生，其中在2020/21年，有42%課程超額收生逾10%，即多收269名學生，較目標高44%。

青年學院提供專門教學設施，包括專業美容護理室等。（青年學院網站）

一半教學設施使用率低於50%

而受疫情影響，2019/20及2020/21年不少面授課程需暫停，故審計署分析2018/19年的教學設施使用率，發現在211項設施中，有50%設施（即105項）的使用率低於50%，當中有9%的使用率更少於10%。

報告指，8所青年學院共有89間課室、36間電腦室，當中分別有逾三成的使用率低於50%。而20間的語言實驗室中，甚至有75%的使用率低於50%。

政府資助3.57億元

審計署表示，在2014至2018年期間有僱主參與的30項課程中，僱主平均滿意程度由2014年的7.33分，下跌至2018年的6.94分。

報告又提到，在2020/21財政年度，青年學院的收入為6,700萬元，主要來自學費，開支則為 4.24 億元 ，當中包括員工開支3.64億元和營運開支6,000萬元，兩者3.57億元的差額，由政府資助金資助。

審計報告提到，在2020/21財政年度，青年學院收入為6,700萬元，而開支則為4.24 億元，差額由政府資助金資助。（青年學院網站）

審計署認為，學院需採取措施，避免培訓課程嚴重收生不足或超額收生，以減少對課程的負面影響，而學院亦應盡可能準確計劃學額。同時，學院亦應找到課程入讀人數減少原因，並採取適當措施應對，例如逐步停辦課程。

而在教學設施方面，審計署建議學院設法改善使用情況，例如重新編配使用低的設施。職訓局執行幹事表示同意有關建議。