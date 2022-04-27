審計報告｜心理衞生會有執委連續缺席11次會議　四年僅增加6會員

推廣心理衞生的非牟利社會服務機構香港心理衞生會，被審計署在最新一份《審計報告》揭發在機構管治、精神服務提供及財務披露等方面都有問題：有執委連續缺席三次或以上會議、會員數目四年內只增加了六名；專職服務人手不足導致五年來未達服務量標準；以及總部大樓的茶座收支未記入週年報告。



心衞會營運的精神健康綜合社區中心（資料圖片、黃偉民攝）

最新的《審計報告》揭露香港心理衞生會在2016至 2020年期間，會員數目淨增長只有6名。屬於管理組織的執委會，自2015年起，共15位執委會委員中有4名曾連續3次或以上缺席會議，其中有一位更連續缺席11次。然而，沒有記錄顯示有關委員已取得執委會的缺席批准。

根據香港心理衞生會的《章程細則》訂明，如委員連續3次未經批准而缺席會議，即可宣告其職位出缺，而終止該人擔任委員。

而周年會員大會的出席率都偏低 (介乎9%至14%之間)。 審計署認為，應採取措施確保委員會會議經常符合法定人數要求；加強委員申報利益的管理及載述於會議記錄內。而且，需要進一步鼓勵和利便會員出席周年會員大會。

香港心理衞生會會員數目及周年會員大會出席情況。（審計署報告截圖）

審計署又留意到，人手短缺已對服務造成影響，其中專職醫療人員及護士的空缺率達15%，導致臨床服務實際節數未達標。香港心理衞生會回應，招聘臨床臨床心理學家確實有困難。香港心理衞生會亦自2018年起，便再沒有檢視退休員工的數目和職位。

另外，審計署發現該會的財務報告亦有問題。位於觀塘的香港心理衞生會總部大樓設有茶座，旨在為殘疾人士提供工作技能訓練。然而，茶座所有收支並沒有被記入周年財務報告。

受疫情影響，香港心理衞生會順天中心實施多項防疫措施。（鄧詠中攝）

根據《津貼及服務協議》規定，所有受資助活動，包括輔助就業服務，都須記入報告。該茶座在2019至2021期間共錄得約23萬元的盈餘。

所有非政府機構需要遵從《整筆撥款手冊》會計及財務申報規定，不過審計署發現該會並沒有把周年財務報告構成年報一部分，也沒有把整份最新的周年財務報告上載至其網站，有違《整筆 撥款手冊》所載的規定。