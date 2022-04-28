逾20屋苑污水病毒量高 涉石排灣邨、屯門置樂花園 派22萬快測包
撰文：鍾妍
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第五波疫情雖放緩，但患者仍遍及多區，多個屋苑仍驗出污水樣本呈陽性。政府宣布，逾20個屋苑的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，將會向涉及的石排灣邨、漁光邨、屯門置樂花園、恒豐園及天恩邨等地點的居民和員工，派發合共約22萬個快速抗原測試包。
▼1月12日，香港仔石排灣邨碧朗樓封區檢測▼
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政府表示，發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。而是次會獲派快速抗原測試包的屋苑包括:
南區 — 石排灣邨、漁光邨、漁暉苑、馬坑邨、龍欣苑及龍德苑
屯門區 — 冠峰園、恒順園、恒豐園、康景花園、彩華花園、凱德花園、置樂花園、錦暉花園、龍成花園及青湖坊附近一帶住宅
元朗區 — 天恩邨、天悅邨、栢慧豪園及栢慧豪廷
如有居民或員工以快速抗原測試取得陽性結果，要透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台自行申報。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。
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