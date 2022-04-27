逾六成受訪基層不符資格申失業援助　團體促放寬申請門檻

撰文：呂凝敏
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第五波疫情肆虐，確診人數暴增，政府收緊社交距離措施下，令不少基層員工被逼停工及放無薪假，甚至失業，令他們生活百上加斤。有團體今日（27日）發佈相關調查，對比去年10月至12月期間，今年1月至3月已有一半人失業，另開工不足的情況嚴重，逾七成受訪者表示第五波疫情下收入減少，惟有75%受訪者表示沒有申請臨時失業支援計劃，其中有81.1%的原因是自己不符合申請資格，包括連續失業不足30日及正在領取綜援等。團體促請政府放寬臨時失業援助計劃的申請門檻，令開工不足的人士亦能受惠，亦要求調低在職家庭津貼工時的要求。

基層願景今日（27日）發佈相關調查，對比去年10月至12月期間，今年1月至3月已有一半人失業，另開工不足的情況嚴重，逾七成受訪者表示第五波疫情下收入減少。（梁鵬威攝）

關注基層團體「基層願景」本月初進行調查，以網上問卷形式訪問304名基層市民，53%表示在今年1月至3月期間完全沒有工作，另受第五波疫情影響而工作時數及收入減少的，分別是81.7%及71.8%。雖然政府推出多項支援基層措施，惟有75%受訪者（228人）表示沒有申請臨時失業支援計劃，其中有81.1%（即185人）的原因是自己不符合申請資格，包括連續失業不足30日及正在領取綜援等，佔總受訪人數六成，亦有8.3%表示不知道有這項津貼。此外，逾六成受訪者認為有必要調低在職家庭津貼工時要求，讓開工不足的申請者也能夠繼續領取津貼，幫補日常開支。

育有兩名幼子的陳太表示，第五波疫情爆發後，任職地盤散工的丈夫由以往月入1.9萬元，因開工不足減至1.4萬元，由於需要失業30日才可申請失業援助金，陳太的丈夫不符合申請資格。而陳太本來在食肆任職散工幫補家計，但同樣因暫停晚市堂食而令她失業，一家四口只能靠節衣縮食度日，她又透露防疫用品增加每個月的支出，「屋租每個月已經成5,500，兩個仔依家返學又要日日檢測，老公返工又要檢測，好重負擔。」

團體成員李芝融指，不少基層在疫下仍盡力工作，賺取微薄薪金自力更生，惟工時減少、在職貧窮的狀況令他們不符申領失業援助金的資格，形容政府目前的措施屬「懲罰性鼓勵」，變相懲罰努力工作的基層。他建議放寬臨時失業支援計劃或在職家庭津貼的申請門檻，令開工不足的基層亦能受惠。

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