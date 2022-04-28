增413宗確診多5人死亡　本港再錄一宗BA.5變種個案　患者來自南非

第五波新冠肺炎疫情放緩，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（28日）表示，新增413宗確診個案，另多5人死亡。她續指，香港再出現BA.5的輸入個案，患者從南非到港，為本港第二宗。



▼4月27日 疫情下的機場「人煙」稀少▼



+ 16

張竹君表示，今日增413宗確診個案，包括核酸檢測206宗、快速檢測207宗，第五波至今累計119萬0850宗；死亡個案今日則多5宗，醫管局至今於第五波錄得9,005宗。學校方面，她指有10宗呈報個案，涉及九名學生及一名職員，今日有624間學校復課。

+ 1

至於輸入個案，張竹君指有24宗，包括有7宗昨日抵港。她續稱，在較早前的一宗輸入個案中，發現多一宗涉BA.5病毒的個案，為本港第二宗。她指，病人為一名40歲男子，從南非乘搭QR818航班，經多哈在4月23日到港，當時已驗出陽性，送到隔離酒店，並無病徵，亦無同行人士。

世衞指BA.5 傳播力較高 但病徵未見有別

根據世衛最新資料，張竹君指BA.5及BA.4的傳播能力或較BA.2高，但臨床情況及嚴重性未見到有大分別，如有更多資料會做更多分析。

▼4月26日 已取得新冠口服藥物的私家醫生名單▼



+ 3

連續兩日重回單日新增400宗個案的水平，張竹君表示暫未見到反彈趨勢，需要再觀察。

另外，近日有調查指，部份新冠康復者出現「長新冠」情況。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，部份病人康復後，會回到醫院覆診，不同專科部門會按臨床情況提供服務。他又指，每次覆診都會了解其病情，有沒有後遺症，會定期檢討每個病人需求，評估是否需要更多服務。