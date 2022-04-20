環團調查70%受訪者支持巴士改用電動車　促訂淘汰燃油車路線圖

本港空氣質素屢遭詬病。環保團體健康空氣行動調查發現，超過70%受訪市民支持專營巴士全面零排放，近一半市民認為2030年或之前，應有最少半數專營巴士轉為零排放。團體認為，結果反映市民對零排放交通有急切需求。

不過健康空氣行動批評，截至2020年本港逾6,000架專營巴士中，只有0.6%為電動車；而政府現時仍未就電動商用車路線圖作具體及全面的計劃。團體要求行政長官選舉候選人將電動商用車政策納入政綱，包括一年內為零排放巴士訂立路線圖，淘汰燃油車輛等。



▼九巴其他現有電動巴士▼



健康空氣行動委託香港民意研究所於2021年11月進行電話訪問，收集1,008名18歲或以上香港居民就專營巴士全面零排放的意見。調查發現，達72%市民贊成巴士轉用電動車等零排放車輛，反對的市民只有9%。另外，有49%受訪者認為應在2030年或之前，最少有一半專營巴士轉為零排放，近10%市民更認為「越早越好」。

被問到哪一方要為巴士全面零排放承擔最大責任，46%受訪市民認為是特區政府，其次是巴士營辦商，有24%。不過健康空氣行動批評，港府步伐追不上市民期望，指如果零排放專營巴士比例要在10年內由0.6%，躍升至市民所期望的50%，必須全力推行政策。

健康空氣行動認為要實現全面零排放，政府必須擔當主導角色，故要求行政長官選舉候選人，將電動商用車政策納入政綱，包括為專營巴士營辦商大規模引入新能源車輛提供財政支援，以及為法例拆牆鬆綁，例如有關巴士規格、氫能車的條例，助新能源巴士落戶本港。

▼港府《電動車普及化路線圖》電動商用車相關措施▼

