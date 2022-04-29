強制檢測｜天水圍嘉湖山莊續有兩座上榜　葵涌重災佔多達7幢

本港第五波疫情持續，食物及衞生局最新強制檢測公告顯示，今日（29日）新增40幢大廈上榜，當中18幢為私人屋苑，包括大型中產屋苑荃灣愉景新城6座、紅磡海逸豪園5座、沙田第一城31座及天水圍嘉湖山莊麗湖居10座及景湖居4座等；其餘21幢為公屋及居屋，包括屯門兆麟苑輝麟閣及去年新落成並入伙的皇后山邨皇滙樓等，餘下一幢為紀律部隊宿舍。

公告列明，任何人士曾於4月23日至4月29日期間曾身處於該批大廈逾兩小時，須於30日至5月1日，即明日及後天接受核酸檢測。



▼月29日強測檢測公告▼



上榜私樓共有18幢 包括愉景新城6座

今日再增40幢大廈被列入強制檢測名單，全港18區之中，葵青區最多大廈上榜，共有七幢，其次則是沙田區，共錄得五幢大廈。

上榜私樓共有18幢，當中不乏大型中產屋苑包括荃灣愉景新城6座、紅磡海逸豪園5座及沙田第一城31座，其中嘉湖山莊有兩座大廈在名單之上，包括麗湖居10座及景湖居4座等。同一屋苑內的翠湖居4座及麗湖居1座亦曾於周二（1日）列入強檢公告。

▼4月29日 部份強檢大廈▼



勵德邨德全樓成上榜16幢公屋之一

至於公營房屋方面，有16幢為公屋屋邨，涉及沙田水泉澳邨山泉樓、銅鑼灣勵德邨德全樓等，梨木樹邨則有兩座上榜，分別是桃樹樓及楊樹樓，另亦包括去年新入伙的皇后山邨皇滙樓。另有五幢為居屋屋苑，包括屯門兆麟苑輝麟閣、慈雲山慈愛苑愛裕閣及將軍澳煜明苑煒明閣等。屬於政府紀律部隊宿舍的油塘油美苑淮美閣，亦榜上有名。

任何人士曾於4月23日至4月29日期間曾身處於該批大廈逾兩小時，須於30日至5月1日，即明日及後天接受核酸檢測。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。

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截至今日下午6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。市民亦可在前往社區檢測中心前，先致電檢測中心查詢是否尚有預約或即場登記名額。

政府明日將於荃灣梨木樹邨增設流動採樣站，位於黃大仙竹園北邨的流動採樣站將於明日停止運作。

▼9間轉作指定檢疫酒店▼



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▼4月29日 鑽石山鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼

