勞動節前夕多個團體到政總請願　要求政府改善勞工保障

今日（30日）是五一勞動節前夕，多個團體到政府總部遞交請願信，要求改善勞工權益，包括要求設立恆常失業援助制度、落實最底工資一年一檢及將新冠肺炎刊為職業病等。



港九勞工社團聯會今早到政府總部遞交請願信，主席林振昇提到本港最新失業率達5%，就業不足率達3.1%，勞工權益問題需要正視。勞聯提出八項要求，包括落實強積金對沖、簡化及提高破欠基金特惠金上限、設立限常失業援助制度、最低工資水平一年一檢、加強在職培訓及轉型、將新冠肺炎納入法定職業病、修訂4.1.18連續性契約規定以保障零散工，並就標準工時儘快立法。

林認為，本港勞工市場前境不明朗，打工仔受無薪假、停工、開工不足、減薪減福利等影響，在職貧窮成為疫情下的新常態，促請政府聆聽勞工界訴求，完善各項勞工保障政策。

林振昇認為，本港勞工市場前境並不明朗，在職貧窮成為疫情下的新常態，促請政府完善各項勞工保障政策。（黃寶瑩攝）

除勞聯外，清潔工人聯工會、香港婦女勞工聯會及推廣員及零散工工會代表，亦到政總遞交請願信。

清潔工人聯工會指不少僱主拒絕承認檢疫令或確診證明，促請盡快通過勞工法例，例明檢疫令或確診證明可代替醫生證明，讓確診者可獲病假津貼，另外亦要求開放防疫抗疫基金予清潔工及保安員申請，並將津貼直接存入工人戶口。

香港婦女勞工聯會則建議，推出持續性而非一次性的津貼，並放寬在職家庭津貼計劃的工時要求、提高津助金額；又建議針對家庭照顧者設立照顧者津貼，以確認照顧者的勞動價值和身份。

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推廣員及零散工工會指出，現時勞工法例下以連續性契約為標準，即工作4星期、每星期超過18小時才可獲勞工法例保障，結果不少零散工因工時不足而不受保障，建議重啟勞工法例修訂，以保障零散工日常就業；亦建議放寬在職家庭津貼及失業援助金的申請時數，讓零散工可以申請。