北部都會區｜推手凌嘉勤：社區營造首納政策　免重蹈悲情城市覆轍

去年的《施政報告》提出發展北部都會區，主力推手之一的港深合作策略規劃顧問、規劃署前署長凌嘉勤，今日（30日）在規劃師學會舉辦的網上研討會提到，將會採取「政府主導、社區營造」模式發展北部都會區，是首次將社區營造加入政策文件，以避免重蹈以往「發展主導」致天水圍和東涌規劃失敗的覆轍。



▼2021年《施政報告》發展新界北▼



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凌嘉勤表示，政府過去一直以「發展導向」規劃新市區，最終與社區及市民期望造成極大落差，包括形成封閉式社區、壟斷式商場文化、內地衰敗及悲情城市，「屏風樓」等亦嚴重破壞環境，形容香港的社區規劃「似有還無」，批評在有關規劃上，至今仍欠缺機制、政策、持續性和資源等。

規劃署前署長凌嘉勤。（資料圖片 / 李澤彤攝）

早年有「悲情城市」之稱的天水圍和東涌兩個在90年代興建的新市鎮，帶來了社會和社區問題，他強調在發展北部都會區時，應汲取有關經驗，及早制訂社區支援計劃，不能再漠視對弱勢社群的關懷、照顧和支援，強「要堅持實現社區共融。」

作為北部都會區推手的他提到，該區的發展策略方向之一，是要建設宜居、宜業及可持續發展社區，並會採取「政府主導、社區營造」的操作模式，形容是首次將社區營造加入政策文件，加強公眾參與的過程，並協調各類政府、機構及社區設施的規劃、設計及管理。

《北部都會區發展策略》中建議，政府收回約700公頃的私人濕地和魚塘，形成約2,000公頃的濕地保育系統。（《北部都會區發展策略》截圖）

對於如何融合市民的不同聲音，他坦言社會很複雜，各人都有不同的利益考慮，不能假設要發展的地方是「天堂」，故在規劃、諮詢前，應釐清的有關社區的權力關係（power dynamics），以化解當中的衝突，但形容過程可能會很痛苦。

他又提到，政府要預期到人口會膨脹，故要事先規劃，不應待人口急升後才開始計劃發展，故應「適當超前」在北都區的合適地點，規劃重要的區域和全港設施。

▼三個濕地保育公園選址▼



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去年的《施政報告》首次提出發展北部都會區，計劃包括收回約700公頃私人濕地和魚塘設立多功能濕地保育公園，凌嘉勤負責協助政府推動《北部都會區發展策略》，被視為是重要推手之一。他早前回應質疑時強調，北部都會區和明日大嶼同步發展，才能令本港有足夠土地發展。