強制檢測｜增40幢大廈私人屋苑佔半　豪宅將軍澳Monterey榜上有名

本港第五波疫情持續，食物及衞生局最新強制檢測公告顯示，今日（2日）新增40幢大廈上榜，私人屋苑佔半，包括中產屋苑紅磡海逸豪園18座、美孚新邨4期百老匯街89-91號，以及豪宅跑馬地雲暉大廈C座、將軍澳Monterey 1座等。

觀塘區有六幢大廈上榜，為各區之冠，牛頭角樂華南邨敏華樓、九龍灣麗晶花園3座、藍田滙景花園1座等屋苑納入強檢名單。

公告列明，任何人士曾於4月26日至5月2日期間曾身處於該批大廈逾兩小時，須於明日或後日（3日至4日）接受採樣以進行核酸檢測。



▼5月2日強制檢測公告▼



觀塘區6幢上榜 涉麗晶花園、滙景花園等

今日再增40幢大廈被列入強制檢測名單，全港18區之中，觀塘區最多大廈上榜，共有六幢，包括牛頭角樂華南邨敏華樓、牛頭角彩盈邨盈富樓、九龍灣麗晶花園3座、觀塘安泰邨德泰樓、藍田滙景花園1座，以及藍田德田邨德樂樓。

深水埗區則緊隨其後，有五幢上榜，包括長沙灣昇悅居3座、長沙灣順景華庭、長沙灣凱樂苑凱曈閣、深水埗麗閣邨麗荷樓及荔枝角美孚新邨4期百老匯街89-91號。

豪宅將軍澳Monterey 1座居民須接受強制檢測。（資料圖片）

上榜私樓共有20幢，包括中產屋苑紅磡海逸豪園18座、馬鞍山銀湖‧天峰1座，以及豪宅跑馬地雲暉大廈C座、將軍澳Monterey 1座等。

▼5月2日 部份強檢大廈▼



至於公屋方面，則有12幢，包括牛頭角樂華南邨敏華樓、柴灣環翠邨怡翠樓及上水彩園邨彩玉樓等。另有八幢為居屋屋苑，包括大埔逸雅苑逸榮閣、將軍澳寶明苑寶松閣、青衣青雅苑等。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月3日) ▼



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任何人士曾於4月26日至5月2日期間曾身處於該批大廈逾兩小時，須於明日及後天接受核酸檢測。當局表示，多個檢測點設置了派籌機，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。