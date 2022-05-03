「亞洲最佳餐廳」大班樓違防疫令　晚市堂食恢復兩晚即被罰停14天

去年獲選「亞洲50最佳餐廳2021」第一位、香港米芝蓮一星食肆中環「大班樓」The Chairman，違反防疫規例，遭食環署罰停晚市堂食14日，由4月24日至本月7日為止，期間日間營業時間也最多只能二人一枱，下午6時後不能設堂食。



社交距離措施上月22日放寬，食肆准許恢復晚市堂食至晚上10時，每枱最多人數倍增至四人。罰停晚市的制度由被發現違規的翌日開始，即大班樓疫後只做了兩晚堂食又要停，料大批數月前訂枱的老饕因而是押後品嚐該店名菜，未知大班樓違反哪些防疫規定，而罰停晚市堂食14日為最嚴重處分。



「大班樓」The Chairman去年榮登「亞洲50最佳餐廳2021」第一位，今年則跌至第五。（大班樓Facebook圖片）

大班樓位列「世界50最佳餐廳2022」十強

Facebook專頁「猛烈南瓜在飯桌」昨日（2日）上載一張在中環九如坊大班樓門外拍攝的相片，可見玻璃門上貼出一張告示，指該店由4月24日至5月7日的14日期間，每日下午6時至翌日凌晨4時59日分須停止堂食，並在其餘時間不得多於2人一枱，有關安排為「減低傳播風險的相應措施」，惟食環署未有列明該店違反哪些防疫規定。由於食肆由4月22日起才准恢復晚市堂及最多4人一枱，因此該店在放寬社交距離措施，只做了兩晚堂食。

以雞油花雕蒸花蟹配陳村粉聞名的大班樓，在去年「亞洲50最佳餐廳2021」榮登榜首，是香港首家登上第一位的餐廳，更於同年再度獲得米芝蓮一星。大班樓雖然於「亞洲50最佳餐廳2022」跌至第5位，但仍於「世界50最佳餐廳2022」位列第10名。

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人均一餐消費千元 訂枱要提早至少兩個月

據米芝蓮介紹，大班樓專於粵菜，受不少老饕支持，「全因其以精挑細選食材見稱，貨源來自小型供應商和本地漁民，大部分都是有機產品」，雞油花雕蒸花蟹及傳統功夫菜如香煎百花雞件配魚露，更需要提前預訂。

根據飲食網站Openrice資料，到大班樓吃飯人均消費要千元，但仍吸引大量食客，至少要提前兩個月訂枱，如要在今年4至6月光顧，須早至2月4日訂枱，因此今次被罰停14日晚市堂食，食客「損失」慘重。

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民政總署牌照處揭會址顧客無掃描「安心出行」

另外，民政總署發言人昨日（2日）表示，牌照處在三日的行動中，共巡查92個會址及13間酒店，行動中向一名沒有掃描「安心出行」場所二維碼的會址使用者，發出定額罰款通知書；牌照處亦已要求兩個沒有按規例保留員工快速抗原測試紀錄的會址，採取減低傳播風險的相應措施，違規處所須於執法人員發現違規情況後的翌日起，在下午6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並不得安排多於二人同坐一桌，為期14天。牌照處亦會考慮對該兩個處所的持牌人提出檢控。

民政總署提醒，雖然疫情近期緩和，社交距離措施自4月21日起亦逐步放寬，牌照處轄下各持牌處所負責人仍必須嚴格遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章），以及第599章其他規例等規定及指示。相關顧客及訪客，亦須遵守各項防疫規例及限制，包括疫苗接種、群組聚集及佩戴口罩等規定。

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