跨境司機車等到死　最長等逾20小時9成人停工　工會促檢疫人性化

一名中港跨境司機早前被發現在深圳皇崗口岸查車台等候期間於車上猝死。貨櫃運輸業職工總會執委鄧志偉今日（3日）表示，本港跨境司機與內地司機交接前，最長要在車上逗留超過20小時，認為安排不人性，冀爭取香港司機點對點到內地裝卸貨。



現時中港跨境司機運貨的程序關卡重重。（資料圖片）

工會正協助猝逝司機家屬 盡快把遺體送返本港

一名年約50多歲的中港貨櫃車司機上月30日下午在皇崗口岸內地境內，疑於封車等候查驗期間昏迷，其後證實不治。鄧志偉今在港台《千禧年代》表示，對於有工友離世感到心痛及惋惜，正與運輸署及內地海關商討，協助死者家屬盡快把遺體送返本港。

▼一名中港貨櫃車司機在皇崗口岸內地境內疑於封車等候查驗期間猝逝▼



據工友提供的相片所見，疑為猝死司機倒臥於車廂內，多名身穿防護衣人員登車了解。（讀者提供）

防疫措施太嚴 大小二便車上解決：為了生活硬住頭皮去做

鄧指出，按目前嚴謹的防疫措施，跨境司機用膳及大小二便均要在車上解決，短則要在車上等候8至10小時，長則更要等候超過20小時，期間不容許司機下車，安排並不人性化。他坦言，不少司機有怨言，但為了生活、供車，仍要「硬住頭皮去做」。

至少九成司機因染疫、工作時間太長未能返回內地

跨境司機要長時間在車上苦等，他解釋，司機開車到香港海關緩衝區要先做核酸檢測，等數小時才有檢測結果，如陰性才可排隊到內地再做一次核酸檢測，其後再排隊過關駛入接駁場，把貨車消毒30至40分鐘，才可把車交給擺渡司機，其後再把車交給內地司機裝卸貨。他坦言，至少九成司機因染疫、工作時間太長、身體問題等未能返回內地。

他稱，跨境司機最希望是可以直接點對點到內地裝卸貨，再直接返港，相信越少接觸，傳染機率越少。