26間醫院恢復特別探訪安排　每名病人一星期可安排一至兩次探訪

第五波疫情漸趨平穩，醫管局宣布，由本周五（6日）起，轄下26間公立醫院將恢復非急症病房及部門的特別探訪安排。每名病人一星期可以安排一至兩次探訪，每次由一名已登記的訪客，進行一節一小時的探訪。



另外，亞洲博覽館治療設施運作至明日（4日），將會轉做備用狀態，亞博病人會入住北大嶼山香港感染中心繼續接受治療。另部份醫護返回聯網醫院工作，而部份醫護將繼續留在亞博及北大，為第六波的到來作預備。



探訪者要完成接種2針疫苗 並要有陰性證明

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，鑒於近日疫情回復平穩，由5月6日起，26間公立醫院恢復非急症病房及部門的特別探訪安排。每名病人一星期可安排一至兩次探訪，每次由一位已經登記的訪客，進行一節一小時的探訪，期間訪客不得換人。

病房職員將聯絡家屬講解探訪安排，家屬無需致電預約。李又指，所有探訪人士都要完成接種2針(探訪日與接種日相距不少於14日)，同時要提供48小時內的核酸陰性證明，或24小時內的快測陰性證明。

康復後3個月內進行探訪可獲括豁免

若康服者在康復後3個月內進行探訪，可獲括豁免上述接種疫苗及檢測安排，但須提供感染及康復證明。李強調，探訪者須嚴格遵守感染控制措施，並指出理解市民對住院探訪的訴求，未來會按疫情發展，擴展服務至更多醫院。

26間恢復非急症病房及部門的特別探訪安排的公立醫院：



舂磡角慈氏護養院

律敦治醫院（只限老人科康復及延續護理病房、老人科療養病房）

東華東院

黃竹坑醫院

葛量洪醫院

麥理浩復康院

大口環根德公爵夫人兒童醫院

東華三院馮堯敬醫院

東華醫院

靈實醫院

香港佛教醫院

九龍醫院（不包括精神科病房）

聖母醫院

東華三院黃大仙醫院

明愛醫院（只限懷義樓的兒童發展復康部、懷明樓的內科及老人科或骨科復康病房及舒緩治療病房）

北大嶼山醫院（只限延續護理病房）

瑪嘉烈醫院（只限荔景大樓）

仁濟醫院（只限綜合服務大樓的顧客復康病房及內科延續護理部）

白普理寧養中心

沙田慈氏護養院

北區醫院（只限4B療養及復康病房）

沙田醫院（不包括精神科病房）

大埔醫院（不包括精神科病房）

博愛醫院（只限田家炳護養院）

小欖醫院

屯門醫院（只限舒緩治療病房及康復大樓，但不包括日間病房）

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，隨着醫管局人手逐步復常，亞洲博覽館治療設施運作至明日，將會轉做備用狀態。

亞洲博覽館治療設施周四起將轉為備用狀態

另外，隨着醫管局人手逐步復常，亞洲博覽館治療設施運作至明日，將會轉做備用狀態，亞博得病人會入住北大嶼山香港感染中心繼續接受治療。李立業指出，部份醫護將返回聯網醫院工作，而部份醫護則繼續留在亞博及北大嶼山香港感染中心，為第六波的到來作預備。李立業強調，當局積極預備應對第六波，慎防再增加任何感染個案。

李強調，當局亦十分重視人手機動性，由第三波疫情開始，不同醫院及聯網皆制定調配時間表，希望48小時內能調派人手到社區設施。當局亦運用協作模式，除今次與內地醫護合作，過去亦有中西醫及公私營機構協作，展望隨後日子都會增加機動性，相信人手彈性更大。

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