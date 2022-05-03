復課｜兩學生開學前墜樓　教育局對事件感難過　聯絡學校提供支援

今日（3日）中學復課日，本港發生兩宗中學生墮樓事件，死者分別為中一男生及中五男生，二人遺書透露受學業問題困擾。教育局對事件感到難過，並已即時與有關學校聯絡及提供所需支援，亦得悉學校已啟動危機處理小組跟進事件，包括安排學校社工及教育心理學家為有需要的學生提供輔導及支援。



教育局稱，當局在復課前推出新一輪促進學生精神健康的活動，鼓勵學校、家長和學生以關愛和正面的態度迎接復課，包括舉辦全港性網上研討會、向校本教育心理學家提供新一輯參考資源，以協助他們舉辦相關的校本工作坊；以及舉辦標語創作比賽等，冀能與學校同心協力守護學生。

當局稱會協助學校採用全校參與模式，在「普及性」、「選擇性」、「針對性」三個層面，促進學生的精神健康，以及加強支援有精神健康需要的學生。

在「普及性」層面，教育局持續推動多項訓輔計劃，透過歷奇、團隊建立及解難訓練，提升學生的抗逆能力；又利用不同途徑，如「校園‧好精神」及「家長智Net」網頁，向學校及家長發放有關學生精神健康的多元化資訊，協助學生投入校園生活，建構關愛校園。

在「選擇性」層面，為幫助教師、家長和學生及早識別有自殺風險的學生，當局表示，致力向他們提供「守門人」訓練，例如為教師開辦60小時的專題課程、為家長舉行網上工作坊，以及為中學生開展「學生守護大使」計劃。

在「針對性」層面，教育局為公營學校提供的「學習支援津貼」涵蓋精神病患學生；教育局亦聯同食物及衞生局、醫院管理局及社會福利署推出「醫教社同心協作計劃」，為有精神健康需要的學生提供適切的支援服務。

教育局表示，將持續與學校保持溝通，提醒學校須了解學生的學習情況及情緒表現，並定期聯絡家長，在不同階段檢視及調整支援策略及內容。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288