強制檢測｜再增40大廈　半山億元豪宅花園台、紅磡海逸豪園上榜

本港新冠肺炎第五波疫情緩和，不過各區仍然出現確診個案。食物及衞生局最新強制檢測公告顯示，今日（3日）新增40幢大廈上榜，當中以公屋佔最多達19幢。私人屋苑則有14幢上榜，涉及豪宅如半山區舊山頂道花園台2座，以及中產屋苑紅磡海逸豪園12座和灣仔囍匯II期2座等。

另外，元朗、沙田及北區同樣有四幢大廈納入強制檢測公告，為18區中最多。上榜大廈包括元朗Grand Yoho 2座、上水皇府山5座，以及沙田禾輋邨順和樓等。

公告列明，任何人士曾於4月27日至5月3日期間曾身處於該批大廈逾兩小時，須於明日或後日（4日或5日）接受採樣以進行核酸檢測。



▼5月2日強制檢測公告▼



Grand Yoho 2座及綠楊新邨S座上榜

當局表示，因應有初步陽性或陽性檢測個案曾到訪，今日再增40幢大廈被列入強制檢測名單。在新界西方面，以元朗區上榜大廈數目佔最多，包括Grand Yoho 2座、屏欣苑屏泰閣、天水圍嘉湖山莊景湖居5座等。而荃灣區及屯門區亦同樣有三幢大廈被納入強制檢測公告，荃灣區涉及綠楊新邨S座及麗城花園2期3座等；而屯門區則有悅湖山莊13座及湖景邨湖翠樓等。

將軍澳兩公屋一居屋納強檢

新界東方面，沙田區及北區亦同樣有四幢大廈上榜，沙田區涉及大圍隆亨邨賞心樓、水泉澳邨朗泉樓，以及康林苑山林閣等；而北區則有粉嶺祥華邨祥和樓及上水天平邨天明樓等。另外，西貢亦有三幢大廈被列入強制檢測名單，全部均位於將軍澳，分別為尚德邨尚明樓、頌明苑冠明閣及景林邨景榕樓。

▼5月2日 部份強檢大廈▼



+ 1

花園台2020年曾爆「跳舞群組」

港島區上榜的大廈則最少，當中東區有三幢大廈被列入強制檢測名單，包括筲箕灣耀東邨耀富樓、鰂魚涌英皇道1048號益發大廈及柴灣環翠邨澤翠樓。另外，上榜的亦有億元豪宅半山區舊山頂道8A號花園台2座。翻查資料，該屋苑在2020年亦曾爆疫，曾出現四名確診者，包括屬「跳舞群組」的人士。

九龍區方面，被納入公告的大廈中不乏中產屋苑，包括紅磡海逸豪園12座、大角咀海桃灣3座及美孚新邨2期百老匯街34-36號。另外，觀塘區亦有三幢大廈上榜，涉及牛頭角彩霞邨彩星樓、順天邨天榮樓及藍田興田邨恩田樓。

▼4月21日起強制檢測公告上榜大廈▼



+ 48

▼5月3日 特首林鄭月娥公布提早放寬部分社交距離措施▼

