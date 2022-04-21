晚市堂食解禁　外賣平台推優惠留客　有餐廳選擇保留外賣優惠吸客

第五波疫情緩和，政府宣布由今日（21日）起，分階段放寬多項防疫措施，其中食肆可恢復晚市堂食至晚上10時，每枱限坐人數由2人放寬至4人。隨著防疫措施放寬，有外賣平台隨即推出優惠，有外賣員相信叫外賣的人將減少，料恢復晚市後每日能接到的外賣訂單、及每張訂單可賺取的收入均會減少。不過，有餐廳負責人指，即使恢復晚市，對生意仍不感樂觀，所以保留外賣優惠。



▼疫情下叫外賣已成常態▼



兩大外賣平台各推優惠

政府放寬防疫措施，食肆可恢復晚市堂食至晚上10時，每枱限坐人數由2人放寬至4人。市民可以恢復更常出外用膳，外賣平台的生意或相對會減少。香港兩大外賣平台Foodpanda及Deliveroo似乎亦早已預視相關情況，在本月已推出不同優惠，吸引顧客叫外賣。

外賣平台Foodpanda在四月中已在月費計劃增加優惠，包括將原訂每月5次的免運費優惠升級至無限次。另一個外賣平台Deliveroo，則推出兩項新用戶優惠，包括新客戶首張訂單滿100 元即送14日免運費的優惠、及經指定連結申請成為新會員，可享100元代用額。

▼兩大外賣平台各推優惠▼



外賣員料訂單量少四成

分別在兩個平台工作過的外賣員KK，直言現時疫情緩和及政府放寬防疫措施，再加上早前派發的消費券，較多市民會選擇到餐廳用膳。他預料往常一日能做10至15張訂單，恢復晚市後，將減至一日6至9張訂單，即較原先訂單量少四成。

KK續指，每張訂單可賺取的收入亦會有改變，在未有晚市前，平均每張訂單可賺取35至45元；在恢復晚市後，料每張訂單平均可賺取的收入將變成38.8至39.5元。若以平均每張訂單可賺取的最高收入作比較，外賣員每送一趟外賣，賺取的錢會較恢復晚市前少逾一成。

▼外賣平台foodpanda去年曾爆發勞資糾紛▼



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KK又提到，不止市民少叫外賣會影響工作收入，外賣平台在計算外賣員人工的方法不透明，每張訂單可賺取的收入很浮動，平台亦常會以各種「合理理由」，如客人投訴來扣減人工，加上現時有不少人利用非法的電動可移動工具送外賣，同行間競爭激烈，亦影響工作收入。

▼4月21日 市民到趁康文署設施重開到維園打波▼



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有餐廳負責人對生意不感樂觀 保留外賣優惠

早前受第五波疫情影響，食肆以奇招吸引顧客，包括外賣優惠。食肆今日起恢復晚市堂食，可四人一枱，但仍有餐廳保留外賣優惠。記者到尖沙咀一帶食肆視察，在15間食肆中，有6間仍貼有外賣優惠，其他則沒有張貼優惠告示。有餐廳負責人認為，即使恢復晚市，但食客沒有大增，故不感樂觀，故保留外賣優惠，只盼「希望多啲生意啦，依家咁難做」。

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「肥仔記麵家」在疫情下推出外賣九折優惠，負責人區先生認為，市面人流較平日多，不過食客數量卻未有大增，稱「唔知啲人係咪去咗酒樓」，而該店保持外賣九折優惠，只盼能吸引食客，他無奈地說：「希望多啲生意啦，依家咁難做」。

「深仔記正宗雲吞麵」同樣有外賣九折優惠，店員廖小姐表示，受惠放寬政策，生意比平日好，約增加三至四成。至於為何仍然保留外賣優惠，她說疫情在本港蔓延多時，一直有推出優惠，希望與市民共渡難關，她說：「做街坊生意，老細志在講心。」