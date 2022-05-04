新版無線平安鐘毋需安裝　長者安居協會：可為檢疫酒店服務

資深藝人曾江早前在指定酒店檢疫期間倒斃，引發社會關注長者獨自在酒店檢疫是否安全。長者安居協會「一線通平安鐘」今日（4日）宣布推出「無線平安鐘」，透過4G流動網絡提供24小時服務，兼備藍牙遙控技術、防水效能。

協會行政總裁王虹虹表示，無線平安鐘具無線及無需安裝的特色，直言適合於檢疫酒店使用，但無線平安鐘會否引入到檢疫酒店，則需要再同政府部門協調。協會亦未有透露是否與政府部門展開商討。



若於檢疫酒店使用要先與部門協調

「無線平安鐘」今日起將取代傳統平安鐘，王虹虹稱，產品於技術、覆蓋範圍、客户都希望作出突破。至於社會關注平安鐘能否用於檢疫酒店，王指，無線平安鐘毋需安裝、具備緊急免提通話功能等，接駁至24小時服務熱線，故此適合於檢疫酒店使用，但實行要同政府部門協調。

她解釋，若果真的應用於檢疫酒店，執行細節需要與政府商討，例如救援人員能否上樓，「接到求助叫人去救唔係問題，但唔了解程序，我哋好快叫到人去，但人到咗上唔到去救人都無用。」惟她未有透露，目前有否與政府部門就酒店或其他檢疫設施採用平安鐘展開商討。

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第五波疫情每通求助電話時間增長

王虹虹又指，據協會資料顯示，三月單月死亡的用戶個案急升六成，而第五波疫情下求助電話增加，最大壓力是疫情高峰期下，救護車服務供不應求，導致每一個救助通話時間增長，「以前由幫叫白車，到等到白車約需10分鐘時間，有段日子要45分鐘先可以。」她續說，查詢其他資訊的來電亦有增加，如部份電話涉索取最新抗疫資訊。

王虹虹指無線平安鐘適用於檢疫酒店。（陳栢麟攝）

新平安鐘系統安全系數高 防水兼顧意外黑點

王虹虹強調，無線平安鐘毋需再用家居電話線，透過4G流動網絡提供24小時服務，並兼具藍牙遙控基礎，覆蓋面積更廣，在疫情下可為用戶提供多一重保障。新平安鐘亦附帶遙控求助掣，在睡房、廚房、露台、天台都可以連結主機發出的求救訊號，「系統背後安全係數好高，如偵測到遙控電力跌至30%或以下，會有專人提示更換」。

王續指，新平安鐘設計較美觀，可掛在頸上，亦具防水效果。浴室以往是意外發生黑點，新機在淋浴時都可使用，加上設緊急免提通話功能，讓24小時服務熱線中心，可在緊急關頭與用戶通話。