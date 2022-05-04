黃店姊弟阻警入店內追捕示威者　上訴求翻案被拒　即時入獄21天

警方屯門大興行動基地3年前被指傳出不明氣體，有市民因此在區內示威。該區黃店「東屋台」的老闆娘與胞弟，被指拒絕警員入店追捕兩名示威者。姐弟被裁定阻差辦公罪成，判監21天。兩人就定罪提上訴，高等法院法官今(4日)指，涉案警長已解釋為何要進入店內，而且說話聲量不弱，兩名上訴人不可能聽不見，但他們依然繼續站在店門前，不讓警方進入。法官因此駁回上訴，原獲保釋的姐弟，需即時服刑。



兩名上訴人為胞弟魏偉才（ 25歲）及胞姐魏素香（36 歲），被裁定於2019年10月30日在屯門阻差辦公罪成。

現場記者亦聽到警員的要求

法官在判辭指，根據女警員的供辭，現場聽到警長叫第二上訴人合作，告訴她警方要進店內拘捕兩名涉案人士，上訴人仍拒絕讓警員進入。此外，現場的記者也稱，防暴警員要入該店拘捕涉案人士。法官指，連身在附近的記者都可以聽到警員說要進入該舖的理由，更何況是站在警員前的兩名上訴人。

認為上訴人明顯故意阻撓警員

法官又指，警長的說話聲量不弱，兩名上訴人不可能聽不見警方進入店舖的要求和進入的理由，但他們依然繼續站在店門前，不讓警方進入，兩人的意圖明顯就是故意阻撓警員正當地執行職務 。

女上訴人打斷警長的話存心刁難

對於上訴人指，他們只是向警員了解進入店舖的原因和法例賦予的權力，法官指，無論是謄本或片段均顯示，上訴人並非提出這些要求。相反，影片顯示第二上訴人打斷警長的說話，存心刁難。

法官認同原審裁判官所指，兩名上訴人繼續站在門口阻擋，必然會令警員使用武力移走兩人，才能進入店舖，增加了警方進入店舖執法的難度。法官因此認為定罪穩妥，遂駁回上訴。

案件編號：HCMA 404/2021