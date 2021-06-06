傳真社：銅鑼灣SOGO崇光百貨疑違公契　擅將5層辦公室變商場

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-06 23:18

崇光百貨（SOGO）是銅鑼灣地標之一，傳真社今日（6日）報導，SOGO疑擅自改變物業用途，將東角中心新翼12樓至16樓改建成購物商場。 調查亦發現，雖然SOGO為東角中心新翼11至16樓申請了會社牌照，並包裝成「會員制」的SOGO CLUB，但記者過去半年多次視察，所有公眾人士均可自由進出相關樓層，亦無限制進入的人數，形容與普通商場無異。若按購物商場的人群密度標準計算，質疑或未符合火警逃生出口門或走火通道的相關要求。

傳真社表示，崇光百貨12樓為SOGO CLUB的一層，內有瓷器及水晶餐具店。（傳真社圖片）

傳真社指，SOGO的地庫二層至十樓，均為日式超級市場及百貨公司。至於11至16樓，則分為新、舊翼兩部分，中間由走火梯分隔。

根據SOGO母公司利福國際2004年年報，新翼11樓至16樓統稱為SOGO CLUB，並在2005年取得會社牌照，而條例列明，會社組成目的是為會員提供社交或康樂設施。報導指出，SOGO CLUB的各層內設有不同商店，包括瓷器及水晶餐具店、電器及影音產品店、美容中心等。

公契列明12樓至22樓是辦公室範圍

不過，傳真社發現，東角中心（新翼）在2001年5月註冊大廈公契，列明其地下2層、地下1層、G層、1至11樓為商業範圍；12至22樓則為辦公室範圍。而土地文件亦列明，「土地受讓人必須遵守大廈公契條款及條件，除非獲地政總署署長同意，否則不能更改公契。」

落成20多年 未曾將改為購物商場

傳真社又發現，SOGO當年向屋宇署申請改建的文件，懷疑與計劃的用途不符。東角中心新翼於1993年落成，據當年獲批的「入伙紙」，原本可作零售的11樓被劃為百貨公司員工飯堂，12至16樓為辦公室。

報導指出，SOGO在2004年3月向屋宇署申請在新翼11至16樓加建扶手電梯，圖則顯示用途為辦公室，但在同一星期內，利福國際公開招股，招股章程卻顯示當時公司擬翻新東角中心新翼11至16樓，以開設有書店、水療中心等，即現時的SOGO CLUB。

直至5月，屋宇署陸續批出圖則，批出文件仍標明11至16樓的用途為辦公室。屋宇署另一份於2014年批出的文件，亦再次引用2004年的文件，顯示SOGO新翼落成20多年間，未曾將相關樓層之物業用途改為購物商場。

（傳真社圖片）

消防設施或未能達到要求

傳真社續指，SOGO除了涉嫌違反地契條款外，亦因物業用途由辦公室改為購物商場，相應人口密度增加，亦可能導致走火通道未達安全要求。

傳真社表示，根據屋宇署《1996年提供火警逃生途徑守則》，若將新、舊翼的可容納人數分開計算，由於東角中心全層僅3條走火通道，11至16樓新翼及舊翼每邊便只有1.5條走火通道，故不符合《守則》規定的最少2條走火通道要求；此外，翻查屋宇署2014年批出的圖則及傳真社記者實地量度，如新、舊翼可容納人數一併計算，12至16樓各層的出口門亦不足最低標準。

傳真社表示，崇光百貨12樓的一道出口門，據記者現場量度，闊度僅為900毫米，較最低標準少150毫米。（傳真社圖片）

地政總署：不宜對大廈公契作出評論

地政總署回應傳真社查詢時表示，署方於2001年批准有關大廈公契後，沒有收到要求修訂的申請，而在地段內營運百貨公司、零售業務以及美容店等並沒有違反地契條款。至於用途不符公契內容，署方稱，因大廈公契為業主、經理人和發展商訂立的私人合約協議，地政總署並非締約方，「不宜對該大廈公契作出評論」。

傳真社向地政總署追問，換地條件列明「土地受讓人必須遵守大廈公契條款」，若地段受讓人沒有遵從公契條款，地政總署為何不展開執法工作。地政總署回應稱沒有補充。

（傳真社圖片）

會社合格證明書有限制可容納人數

民政事務總署回覆傳真社時又指，按會社的合格證明書內訂明可容納的人數，各層分別只可容納76人（11樓）、92人（12樓）、57人（13樓）、45人（14樓）、82人（15樓）及67人（16樓）。

民政事務總署亦指出，牌照處在發出合格證明書予SOGO BOOK CLUB和SOGO CLUB時，發證條件訂明，會社只供會員及會員帶同的賓客使用。食環署亦表明，如發現會社向公眾人士提供餐飲服務，會檢控經營者無牌經營食物業。

屋宇署回覆查詢時指，無收到相關樓層根據《建築物條例》第25條提交重大更改用途的通知，東角中心11至16樓全層為辦公室用途，亦未曾接獲非法更改用途的舉報。署方稱曾於5月中到場視察，沒有發現有關樓層的現有用途對樓宇結構或消防安全構成明顯危險。署方又指，由於相關樓層為持合格證明書會社，證明書訂明各樓層可容納的人數，符合屋宇署對走火通道的要求，上述根據《守則》的系數因而不適用於有關會址。

（傳真社圖片）

利福國際：已獲批會社牌照

傳真社亦曾向利福國際查詢，曾否為11至16樓申請改變物業用途、相關走火通道不符最低要求有何回應、以及有否收過政府部門的警告等，利福國際皆沒有回應，僅稱有關樓層已於2005年獲批相關會社牌照，並會進一步加強內部培訓及定時作出相關營運指引，確保日常營運配合法例規定。

傳真社之後再查問利福國際是否知道有可能違反地契、與上市當年是否蓄意向政府申報假的資料，利福國際透過公關回覆稱沒有補充。

SOGO亦表示，會進一步確保日常營運配合法例規定，目前未有其他補充資料提供。