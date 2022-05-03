確診大廈｜198幢新呈報沙田屬重災區　豪宅柏蔚山上榜

本港疫情回落，昨（2日）單日新增283宗確診，再創近三個月新低。根據衞生防護中心最新公布的確診者居住大廈名單，昨日共有198幢大廈新上榜，沙田區位列18區之冠，共佔27幢屋苑，緊隨其後則是葵青區，新增19幢。

新上榜的確診大廈涉及多個大型屋苑，其中沙田第一城再增一座，令過去14天全屋苑累計增至共六座中招；另亦不乏逾千萬元豪宅上榜，包括位於屯門的低密度洋房琨崙青玥琳，及北角柏蔚山2座等。



▼部分新呈報涉確診患者大廈▼



衞生署衞生防護中心公布最新確診患者居住大廈名單，據報告日期所見，共有198幢新呈報大廈，其最後報告日期為5月2日。18區之中，以沙田區新上榜的大廈最多，涉及27幢私樓及公共屋邨，包括沙田第一城10座、沙田濱景花園5座 、大圍名城3期3座、馬鞍山銀湖．天峰1座等，部分早前已納入強制檢測名單，住戶或訪客須於指定日期接受核酸檢測。此外，過去14天，沙田第一城已累計共六座上榜，大圍名城亦有兩幢。



葵青區亦有19幢屋苑新加入確診大廈名單，當中有10幢屬於公屋，包括大窩口邨富碧樓、葵涌安蔭邨澤蔭樓、葵涌祖堯邨啟真樓等，另亦涉及私人屋苑及居屋例如葵涌新葵芳花園 C 座及青衣青雅苑。

觀塘區、西貢區及元朗區，亦分別有18幢新增大廈榜上有名，其中啟田邨、安泰邨、油麗邨及順天邨「連中兩元」，前者涉及啟旺樓及啟仁樓，後者則涉景泰樓及豐泰樓；油麗邨則有盈麗樓及翠麗樓新上榜，順天邨的天衡樓及天衡樓亦同是新增「中招」大廈。值得注意的是，油麗邨過去十四天已累計八座上榜，順天邨亦涉七幢。西貢翠林邨亦同一日有三座新上榜，邨內累計七座有人確診。

新上榜確診大廈名單不乏豪宅，包括位於屯門的低密度洋房琨崙青玥琳、北角柏蔚山2座等。

▼5月2日 過去14天確診大廈全名單▼



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▼5月1日 沙田豐盛苑榮盛閣圍封檢測▼

