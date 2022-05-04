確診大廈｜增193幢新呈報　豪宅寶馬山花園、貝沙灣上榜

本港第五波疫情確診個案回落，確診大廈數目亦漸減。衞生防護中心公布昨日（3日）確診大廈名單，過去14日共有2,241幢大廈出現確診者。在18區中，以沙田區疫情最嚴峻，共有216幢大廈出現確診者，其次為元朗有207幢上榜。



至於新增出現確診者的大廈方面，最新於5月2日呈報的大廈有193幢，以元朗區數目最多。新呈報大廈中包括多個豪宅屋苑如半山花園台2座、北角寶馬山花園2座及貝沙灣南灣8座等，而紅磡海逸豪園亦有兩幢大廈新呈報出現確診者。



▼部分新呈報涉確診患者大廈▼



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18區中以沙田區為重災區

根據當局昨日更新的確診大廈名單，過去14日共有2,241幢大廈出現確診者。18區中以沙田區為重災區，共有216大廈上榜，當中5月2日新增呈報的大廈包括銀湖‧天峰1座、利達工業中心、名城3期5座，以及第一城31座等。

元朗則以14日內有207棟大廈出現確診者，在18區中排第二多。而新增呈報的大廈為19幢，為各區最多，包括GRAND YOHO 2座、Yoho Town 3座、四季雅苑洋房，以及尚悅13座等。另外，天悅邨亦新增兩幢大廈上榜，分別為悅華樓及悅貴樓，令邨內累計在14日內共有五幢大廈出現確診者。

▼5月3日 過去14天確診大廈全名單▼



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美孚新邨14日內累計18幢大廈出現確診者

另外，深水埗新增呈報18幢大廈為18區中排第二，新上榜大廈包括凱樂苑凱曈閣、昇悅居3座、豐盛居，以及美孚新邨4期百老匯街89-91號等，而美孚新邨在14日內累計18幢大廈出現確診者。

多區新上榜的大廈中包括多個豪宅屋苑，當中有半山花園台2座、北角寶馬山花園2座、南區貝沙灣南灣8座，以及海逸豪園12座和18座等。另外，屯門大欖懲教所初級職員已婚宿舍D座亦新增出現確診者。

▼5月3日 將軍澳明德邨明道樓圍封強檢▼



▼5月1日 非香港居民准入境▼

