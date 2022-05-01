疫苗通行證｜食環署警方巡食肆嚴厲執法　18名雀友「輸」政府9萬

「疫苗通行證」已進入第二階段，食環署今（1日）公布，昨日與警方（4月30日）的巡查行動中，共向涉嫌違規的21間餐飲處所負責人展開檢控程序，另亦向五名涉嫌違反掃描「安心出行」的顧客發出定額罰款通知書；另有一宗檢控涉及餐飲處所內違禁令打麻將，負責人及18名「雀友」遭票控，以每人罰款5,000元計，18人即「輸」政府9萬元。

發言人表示，留意到有顧客只掃描電子針卡，惟沒有另行掃描「安心出行」，因此被發定額罰款通知書，提醒市民須先掃描「安心出行」，食肆負責人亦要作出查閱，免雙方誤墮法網。



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警揭食肆18人違規開枱

食環署發言人表示，昨日與警方在南區、旺角、深水埗、觀塘、大埔及西貢區採取聯合行動，共巡查93間餐飲處所及一間其他處所，署方亦另外巡查共390間食肆及123間其他處所。食環署向涉嫌違反指示規定的21間餐飲處所負責人展開檢控程序（見表），各有6宗涉及佩戴口罩，以及桌子之間的距離或分隔事項，另有一宗同時關乎同坐一桌人數上限、餐飲處所內進行的麻將活動必須暫停，和確保顧客須掃描「安心出行」場所二維碼。

食環署亦向五名涉嫌違反掃描「安心出行」二維碼規定的顧客發出定額罰款通知書；警方亦有於聯合行動中執法，包括向一間餐飲處所內進行麻將活動的18名人士發出定額罰款通知書。

按4月21日生效的餐飲業務及表列處所最新規定及限制，餐飲處所不得進行卡拉 OK 及麻將、天九活動，目前麻將天九耍樂處所仍不獲准重開。

疫苗通行證第二階段受影響場所。

▼疫苗通行證一覽▼



食客只掃針卡無掃安心出行 一餐飯被罰5000元

食環署發言人又指，有執法人員留意到有顧客只在其「安心出行」應用程式的電子針卡按鈕取得以白色背景展示藍框藍碼的二維碼，供「驗證二維碼掃瞄器」掃描，惟沒有另行掃描「安心出行」，因此被發定額罰款通知書。

發言人提醒，根據第599F章規例關於餐飲業務的現行指示，（一）使用「安心出行」流動應用程式掃描有關餐飲處所的「安心出行」場所二維碼及（二）符合「疫苗通行證」指示的條文是並行的，兩項均須遵行，建議市民先掃描「安心出行」，以取得以綠色背景展示藍框藍碼的相關二維碼。

▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼



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食環署促食肆負責人要檢查食客有否掃安心出行

食環署提醒餐飲處所負責人不要掉以輕心，在使用「驗證二維碼掃瞄器」進行掃描時，須查閱顧客的二維碼是已掃描「安心出行」、以綠色背景藍框藍碼展示。若否，則須提醒顧客另行掃描「安心出行」，才可進入處所，以免雙方須承擔沒有遵行有關指示的後果。

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▼4月21日 健身室4月21日准重開▼



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發言人指，已要求相關處所採取減低傳播風險的相應措施，違規處所須於執法人員發現違規情況後的翌日起，在下午六時正至翌日上午四時五十九分停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並不得安排多於二人同坐一桌，為期三、七或14天不等。

餐飲業務負責人違反第599F章規例或「疫苗通行證」的規定及指示可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。身處餐飲處所或其他指明處所的人士亦須遵從適用於他們的有關要求，違反有關規定即屬犯罪，最高可被罰款10,000元。有關人士可藉繳付定額罰款5,000元，以解除因該罪行而須負的法律責任。此外，顧客在餐飲處所內違反同坐一桌人數上限的規定，可按《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）被定額罰款5,000元；顧客在非餐桌範圍飲食或於非飲食時而沒有佩戴口罩，可因觸犯《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）被定額罰款5,000元。

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