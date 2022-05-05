歐家榮稱個案徘徊300宗仍屬高水平　3款新變種病毒未影響疫苗成效

本港今日新增321宗確診個案，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指現時疫情穩定，且有回落跡象，但隨着社交距離措施放寬，疫情走勢仍存有變數，當局會密切監察情況，尤其是院舍的呈報。

有專家曾指出，倘疫情回落至「三位數」並橫行時，或是推行全民檢測時機，但翻查近日特首林鄭月娥以至其他官員口風，似暫未有任何推行的時間表。



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歐家榮指出，本港現時每日個案徘徊在300宗，日與日之間有波幅，但認為現時疫情穩定，而且「睇到有回落」的情況。歐解釋，過去7天，每日個案介乎283-366宗，平均數是319宗，數字明顯較再之前7天每日介乎347-574宗個案平均449宗少，跌幅約三成。

他續指，單日個案數字仍「上上落落」，不能用憑此判斷短期趨勢，要繼續觀察，不過現時其他指標都穩定，如污水檢測的陽性百分比、圍封強檢的陽性百分比、社區檢測中心樣本陽性百分比，暫時未見反彈或再次上升的趨勢。

歐表示，現時每日新增300多宗確診個案仍是高水平，比上兩波疫情最高峰時的數字有一倍增長，故仍要謹慎。

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他又指，放寬社交距離措施後令疫情存在變數，料未來的佛誕及母親節連假，會多了市民外出和跨家庭聚會，或會增加傳播風險，而且社區仍存在傳播鍊鏈。他呼籲市民，尤其是長者，要保持警覺，多做檢測。

歐提到，因第五波疫情中安老及殘疾院舍大爆發，故疫情回落仍要求院舍申報，即使沒有陽性個案，都要確保院舍當日呈報快測結，務求即時掌握院舍情況。他補充，院友感染時，出現死亡同併發症機會極高，故要重點關注，以減少出現患重症而死亡的情況，所以要求職員及院友每日做快測，讓院舍可盡早識別任何個案。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮（左）、醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業（右）。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業則指有關做法是基於院舍仍出現零星個案，呈報快測結果讓外展醫療隊掌握及疏理情況作適當的送院安排。

歐家榮補充，當局會繼續評估風險，檢視疫情走勢。他留意到近日有指3種OMICRON病毒可能令病毒性質改變或影響疫苗效用，惟現時無實質科學證據支持或知道這些變種病毒株會否實際影響疫苗有效性，包括變種病毒株BA.4、BA.5、BA.2.12.1；而初步未有資料顯示這些變異病毒株會增加感染人士患重症和死亡的機會，需要更多科學數據來研究疫情的發展。他續措，如香港出現輸入個案會先做基因分析，檢視有沒有變異病毒感染個案。

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