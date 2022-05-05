疫情｜新增321宗確診　年齡身份不詳男病人腦出血離世檢測呈陽性

本港今（5日）新增321宗新冠肺炎確診，當中包括26宗學校呈報個案，第五波疫情累計逾119萬宗確診，另再增五名患者離世。



醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，一名年齡不詳、身份未明的男病人，於街上被發現不清醒，本月2日凌晨被送往明愛急症室，期間曾出現嘔吐，且血壓高、瞳孔不對稱，經掃瞄後證實其腦部出血，入院篩查亦發現其核酸檢測呈陽性，病人隨後轉往廣華醫院腦外科病房治療，但其病情持續惡化，延自本月4日凌晨離世。



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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日新增148宗經核酸檢測確診、另錄得173宗經快測平台呈報，即合共新增321宗個案。另再增五名患者離世，第五波疫情累計逾119萬宗確診，共有9120名患者離世。

今日有超過2300間學校已復課 錄26宗呈報個案

他表示，今日有超過2300間學校已復課，當中逾72萬學生及逾12萬教職員已完成測試及回校。今日再錄得26宗學校呈報個案，涉及24名學生及兩名職員，當中有一間小學共兩名學生確診，兩人是是兄弟姊妹，有流行病學關連，但分別在不同班叫上課，其餘學校則只得一宗個案，包括一間幼稚園 、12間小學及11間中學。

新增個案中，17宗屬輸入個案，12宗於機場發現，另有五宗在檢疫酒店中發現。歐家榮表示，昨日公布、於檢疫第12日於社區檢測中心發現確診的輸入個案，該患者透露曾於去年3月在印尼確診，其後一直在當地逗留，至上月19日由印尼首次抵港，檢疫期間，檢測結果均呈陰性，及至上月30日，其檢測結果顯示為不確定，樣本送往公共化驗所後，驗出呈陽性，惟病毒量極低，初步介定其為二度感染、即復陽個案。

有身份不明確診者4月2日凌晨入院兩日後離世 曾插喉

李立業則報告指，一名年齡不詳的男病人，於街上被發現不清醒，本月2日凌晨4時52分被送往明愛急症室。他期間出現嘔吐，且血壓高、瞳孔不對稱，其格拉斯哥昏迷指數為6，醫護認為或出現腦部出血，經掃瞄後亦獲證實。



該病人入院篩查時，其核酸檢測呈陽性，CT值為34.2，並轉送廣華醫院腦外科病房，院方為其插喉及用藥，以減腦壓，但其病情持續惡化，本月4日凌晨離世。李立業指，因未能核實其身分，難判斷其年齡範圍，根據急症室報告，認為不是長者。他又提到腦出血情況的可能性，倘有長期高血壓或致腦部現血管瘤，亦有可能屬天生情況。

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