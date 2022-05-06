孔繁毅：料一萬港人打三針仍抗體不足　長效抗體組合可防重症死亡

接種新冠疫苗可預防感染、重症及死亡，惟一些曾接受幹細胞移植或患有淋巴癌等病人，即使接種三劑疫苗，仍可能未有足夠抗體。香港大學醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅表示，估算本港約一萬名上述高危人士，部份甚至未能產生抗體，他們不僅是高風險感染群組，一旦確診更可能因病毒長期未清而引起吸入性肺炎，甚至有令病毒變種的危機。

衞生署約一個多月前批准引入提煉自新冠康復者的長效抗體組合（LAAB），孔繁毅稱，該些高危人士只需接種兩款抗體，即可提供6至12個月保護，可降感染風險達八成。醫管局已為少數已進行抗體測試的高危人士接種，反應良好，未來計劃為其他高危及次高危人士接種。



孔繁毅稱高危人士接受長效抗體組合（LAAB）治療後，可有6至12個月保護，降低確診機會。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

淋巴癌及曾接受幹細胞移植人士打針或難有抗體

目前本港有逾九成人口接種第一針疫苗，兩針則有逾八成。孔繁毅表示，全球約有2%人口因不同原因而對新冠疫苗反應不足，即使打足三針亦未有足夠抗體保護，主要是曾接受幹細胞移植、腎移植及心胸移植人士，以及淋巴癌、血癌及正接受針對免疫藥物的人士，正接受透析治療、腎衰竭、類風濕性關節炎及紅斑狼瘡者等，對疫苗反應亦較差。

孔繁毅稱，疫苗屬於「主動免疫」一類，注射後可誘發可消滅病原體的特異性免疫反應，以此刺激中和抗體及產生免疫記憶，達到保護作用。該些免疫系統較弱人士，或會對疫苗產生的免疫反應較低，甚至未能產生抗體。

他引述研究指約36%慢性淋巴細胞白血病患者接種疫苗未能產生任何抗體；超過40%人接種疫苗後仍因嚴重感染而入院的人士均為免疫力不足人士。

（受訪者提供）

估計約一萬免疫力不足人士對疫苗反映不佳

他稱，估算本港有8萬至10萬疫力不足人士，當中約一萬或對疫苗反映不佳，部份甚至未能產生抗體。他稱該些人士不僅是高風險感染群組，萬一不幸感染，更容易有重症，甚至長達兩、三個月未能清除病毒。長期帶病毒可能會引起吸入性肺炎，太長時間更有機會引致病毒有變異，南非的BA.4及BA.5變種病毒，亦有機會是因為南非較多愛滋病患，加上疫苗接種率低，長期帶有病毒下，其變種風險增加。

孔繁毅稱高危人士接受長效抗體組合（LAAB）治療後，可有6至12個月保護，降低確診機會。（受訪者提供）

長效抗體組合抽取康復者兩款抗體 保護免疫力差人士

如何在疫情中保護該些免疫力不足人士？孔繁毅表示，長效抗體組合(LAAB)包括兩種取自康復者的抗體細胞，包括tixagevimab及cilgavimab，經實驗改良後，該些人士只需注射該兩種抗體，即可提供6至12個月保護力。研究發現，比起安慰劑組別，接受LAAB治療人士三個月內可降感染風險達77%，六個月亦有83%；不幸感染後三至七天內出現病症的機會率亦下降50%至88%。

（受訪者提供）

衞生署已批准使用

孔稱，LAAB治療安全性高，甚少出現副作用，衞生署一個多月前已批准使用LAAB作預防治療藥物，醫管局轄下治療小組亦已審視過，現已有方案及指引處方予最高方危人士使用，暫時已為小部份人士接種，安全反應好且無副作用。

他稱稍後會邀請其他已接種兩劑疫苗的高危人士，在進行抗體測試並確認其對未能產生抗體後，接受LAAB治療，接種過去每6個月需再接種一次，未來亦會監察情況，考慮為其他次高危人士接種。他強調，新冠疫苗仍是抗疫的重中之重，而長者對疫苗反應良好，不會安排所有長者接受該預防治療。

▼3月6日 油尖旺區新冠疫苗接種日▼

