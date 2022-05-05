東涌迎東商場街市新鮮糧食店白鱔含孔雀石綠　食安中心勒令停售

食環署食物安全中心今日（5日）公布，東涌一所新鮮糧食店的白鱔樣本驗出孔雀石綠，中心已知會涉事店鋪，指令其停售有關產品，並正追查有關產品的來源和分銷情況，涉事新鮮糧食店位於東涌迎東邨迎東商場街市地下YT15至16號舖。



食安中心透過恆常食物監測計劃，定期抽樣檢查不同食材。（資料圖片）

食安中心正追查白鱔來源及分銷情況

食安中心發言人指，透過恆常食物監測計劃，發現東涌一新鮮糧食店的白鱔樣本含孔雀石綠，含量為10億分之1.35。食安中心已知會涉事店鋪，指令其停售有關產品，並正追查有關產品的來源和分銷情況。

涉事新鮮糧食店位於東涌迎東邨迎東商場。（房屋署網頁截圖）

發言人續指，孔雀石綠屬工業染料，可用作治理魚類疾病，但現時很多國家已禁止在食用動物中使用孔雀石綠。根據《食物內有害物質規例》（第132AF章），所有在本港出售的食物均不能含有孔雀石綠，違例者會被檢控，一經定罪，可處罰款五萬元及監禁六個月。