巴西進口冷藏雞腿驗出新冠病毒　食安中心指令銷毀　未流出市面

食物環境衞生署食物安全中心今日（19日）表示，收到衞生署檢測報告，指在預防性檢測中驗出一個進口冷藏雞腿包裝樣本，對新冠病毒檢測呈陽性，進口後一直存放於葵涌一倉庫，沒有流出市面。中心已要求負責人進行徹底清潔和消毒，亦已指令進口商將涉事批次的雞腿全部銷毀。



7.5噸貨物須銷毀

食安中心早前從一批約500箱（共重約7.5公噸）由巴西經海運進口的冷藏雞腿，抽取六個樣本進行檢測，化驗結果顯示一個內包裝樣本對病毒檢測呈陽性。

中心自2020年中起加強預防性的檢測措施，包括在設於機場的食物檢驗辦事處，以及派員在進口商的凍房加強檢測不同國家／地區進入本港的各類冷凍食品及其包裝，至今已抽取超過三萬個食物及其包裝樣本作病毒檢測，除上述樣本外，只有去年八月公布的䱽魚及包裝樣本、去年十一月公布的烏賊片及包裝樣本、今年二月公布牛肉及豬皮的包裝樣本，及今年四月公布的牛內臟包裝樣本檢測呈陽性。

在檢測期間，受檢食物批次會先被存倉，直至化驗完成並顯示結果為陰性才會准許推出市場銷售，確保受影響的食物不會被分發到市場出售。