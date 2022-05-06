女警查案後向兩涉案人借共106萬　獲1人免息借6萬　認收受利益

刑事調查組的女警，涉嫌在處理兩宗案件後，仍與案件的報案人及被捕人士聯絡，並先後向二人借款100萬及6萬元，並稱會願意支付利息，其中一未有被起受的被捕人士願不收利息地借她6萬，另一名盜竊案的報案人則拒絕。廉署接手調查後發現女警未有申報有關借款。女警今(6日)在觀塘裁判法院承認兩項罪名。裁判官劉淑嫻將案押後至8月12日再提訊，被告還押懲教署看管。



女被告區嘉曼，47歲，承認一項訂明人員索取利益，及一項訂明人員接受利益，她原另被控告一項索取利益罪名，獲控方不提證供起訴。

食肆竊案報案人拒借款

案情透露，被告案發時派駐東區警區刑事調查隊。2019年11月，區獲指派處理一宗涉及一食肆的盜竊案，她並曾與報案人會面。區於2020年1月8日致電該報案人，並向對方借貸100萬元。她又向報案人發送手提電話短訊，建議對方簽署借據，她會每月還款20,000元及支付利息5,000元。報案人拒絕她的要求。

女警查打鬥案後續與被捕人保持聯絡

案情又指，區於2019年8月底曾被指派處理一宗打鬥案時，她並有為該案的被捕人進行警誡會面。同年9月底，警方因證據不足而終止調查該案，但區其後仍與該案的被捕人保持聯絡。

被捕人願借6萬不收利息

區於2020年5月8日向該被捕人表示需要用錢，向對方索取貸款60,000元。區表示願意兩星期內還款，並會支付利息20,000元。被捕人只需區償還貸款，並於2020年5月11日借了60,000元給區。

區早前已認串謀洗黑錢罪

廉署指區從來沒有向行政長官申請特別許可，索取及接受上述貸款。區早前另承認兩項串謀洗黑錢罪，同樣被押後至8月12日判刑。

廉署稱重視公務員誠信

廉署發言人稱，廉署十分重視公務員誠信，一直與警方保持緊密合作，為所有新入職及在職的警務人員，提供誠信培訓及定期復修課程，以鞏固他們的防貪意識，提高其對貪污、利益衝突及其他誠信挑戰的警覺性。

案件編號：ESCC 2142/2021