強制檢測｜增40大廈　理大校長住所尖沙咀豪宅名鑄上榜

本港第五波疫情持續，食物及衞生局最新強制檢測公告顯示，今日（6日）新增40幢大廈上榜，當中有16幢為私人屋苑，包括理大為校長滕錦光租住的尖沙咀豪宅名鑄，以及中產樓盤將軍澳君傲灣1座、 深井碧堤半島1座等；其餘24幢為公屋、居屋及房協屋苑，包括大埔富亨邨亨翠樓、屯門大興邨興盛樓、火炭禾上墩街18號彩禾苑等。



觀塘有8幢大廈上榜，為各區之冠。通告列明，任何人士曾於4月30日至5月6日期間曾身處於該批大廈逾兩小時，須於明日或後日（7日至8日）接受採樣以進行核酸檢測。



▼5月6日 部份強制檢測大廈▼



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今日再增40幢大廈被列入強制檢測名單，全港18區之中，觀塘有最多大廈上榜，共有8幢大廈上榜，包括九龍灣德福花園S1座、牛池灣坪石邨翠石樓、觀塘順天邨天琴樓等。

上榜私樓包括尖沙咀豪宅名鑄、將軍澳君傲灣1座、大角咀詩歌舞街83號亮賢居、油塘海傲灣1-B座等。名鑄有不少名人業主，曾有報道包括騰訊副總裁姚曉光、恆和珠寶主席陳聖澤等，祥益地產總裁汪敦敬2020年以1.26億元購入的一個2,108平方呎複式單位，由理工大學承租至2024年7月，據了解住客為校長滕錦光。

▼5月6日 強制檢測大廈▼



至於公屋方面，有20幢為公屋屋邨，包括葵涌石籬二邨石偉樓、九龍城東頭(二)邨祥東樓、薄扶林華富(一)邨華光樓、麗翠苑麗楊閣等。另有3幢為居屋屋苑，包括火炭禾上墩街18號彩禾苑、將軍澳唐明苑唐輝閣及粉嶺榮福中心3座；另房協的夾心階層住屋計劃屋苑青衣宏福花園1座上榜。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月7日）▼



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受檢人士需要明日或後日進行核酸檢測

任何人士曾於4月30日至5月6日期間曾身處於該批大廈逾兩小時，須於7日至8日，即明日及後天接受核酸檢測。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。

政府明日會於薄扶林華富（一）邨、鑽石山富山邨及深井碧堤半島增設流動採樣站。位於荔枝角公園一期硬地足球場的流動採樣站會改設於荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站（www.communitytest.gov.hk）查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統（www.communitytest.gov.hk）預約合適時段進行檢測。

▼5月5日 黃大仙下邨龍樂樓圍封檢測▼

