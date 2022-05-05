129間院舍遲申報院友職員染疫狀況遭警告　社署：免造成防疫缺口

第五波疫情期間，本港多間院舍相繼爆疫，社署早前引入新措施，自上月中起要求院舍每日呈報新增確診個案，即使「零感染」亦要申報。社署表示，截至4月19日，近九成院舍均有依時呈報，惟有129間未能遵從，已向其發出警告信。

社署發言人解釋，相關要求目的是防止漏報，因而造成防疫缺口。發言人提醒，院舍最近不時出現新個案，且接種兩針比率相對低，仍處於容易再次爆發反彈的高危狀態，社署正連接申報系統與院舍院友的疫苗接種資料庫，呼籲業界支持和配合。



社署發言人表示，雖然近日社會整體疫情緩和，但院舍最近仍不時出現新感染個案，加上院友完成接種兩劑疫苗的比率仍相對低，截至本月4日安老院的相關接種率約為47%（殘疾人士院友的相關接種率約為69%），顯示院舍仍處於容易再次出現爆發反彈的高危狀態。而單在4月29日至5月3日，衞生當局已向院舍住客發出七張隔離令及99張檢疫令。

發言人續指，為持續監察院舍的染疫情況，衞生署衞生防護中心在3月31日設立網上平台，要求每一間院舍每天在指定時間申報新增個案。即使院舍過去一天沒有新增確診個案，亦須確認當天零新增個案，從而確保沒有院舍因任何漏報而造成「防疫缺口」。

社署確認，分別於4月1日及8日兩度向所有院舍發信，要求院舍必須由4月1日起，每天向衞生防護中心呈報過去一天所進行的快測陽性結果個案，及新增確診個案的最新資料，以便衞生當局盡速跟進，即使零確診亦要申報。

社署：已提供一星期作寬限

社署亦已修訂院舍實務守則，要求院舍必須嚴格執行上述規定，並在4月多次致電每一院舍或營辦機構，提醒他們如使用「呈報表格」遇到困難可向社署要求協助，如院舍於4月12日起，未能遵從上述規定，社署會考慮發出警告信。發言人指，4月8日實務守則新規定生效後，社署提供了一個多星期的寬限期。社署職員多次主動聯絡未能及時遵守要求的院舍，及提醒他們及時呈報資料的重要性，強烈要求院舍積極配合。至4月19日，共約1,100間院舍中，近九成都依時呈報，但仍有129間院舍未能遵從，社署遂於4月22日向這129間院舍發出警告信。

社署指，正把系統與院舍院友的疫苗接種資料庫對接，以更準確評估個別院舍及業界整體出現爆疫的趨勢、風險及應對措施。發言人指，此舉可築起有效的預警及監察系統，免第五波疫情在院舍死灰復燃外，及預防第六波來襲。

社署分別於4月1日及8日兩度向所有院舍發信，要求院舍必須由4月1日起，每天向衞生防護中心呈報過去一天所進行的快測陽性結果個案，及新增確診個案的最新資料，以便衞生當局盡速跟進。社署在信中清楚說明，即使院舍沒有新增確診個案，仍須完成及提交「呈報表格」，以防有院舍因漏報而造成防疫缺口，阻延隔離安排，導致極其嚴重的後果。社署亦修訂院舍實務守則，要求院舍必須嚴格執行上述規定，並在4月多次致電每一院舍或營辦機構，提醒他們如使用「呈報表格」遇到困難，可向社署要求協助，如院舍於4月12日起，未能遵從上述規定，社署會考慮發出警告信。

發言人指，4月8日實務守則新規定生效後，社署提供了一個多星期的寬限期。社署職員多次主動聯絡未能及時遵守要求的院舍，及提醒他們及時呈報資料的重要性，強烈要求院舍積極配合。至4月19日，共約1,100間院舍中，近九成都依時呈報，但仍有129間院舍未能遵從，社署遂於4月22日向這129間院舍發出警告信。

發言人指，政府由衷感謝院舍業界，盡心盡力照顧院友，並一直盡力提供各項支援，與業界攜手應對疫情。政府正探討並陸續落實措施，加強院舍的抗疫能力，呼籲業界支持和配合，如有需要，業界可聯絡社署要求協助或個別指導。

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