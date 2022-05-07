母親節｜懲教署親子活動　反修例判勞教少年送母玫瑰花重建母子情

懲教署在母親節前夕，為6名在不同法定監管計劃下受監管的青少年及其母親，舉辦名為 「傳『懲』愛意獻母親」 的親子活動。懲教署臨床心理學家主持親子講座，教授親子相處之道，又讓青少年親手製作玫瑰花送給母親，以表心意。



懲教署引述一名曾在反修例期間參與違法示威活動的青少年豪仔，當時因與父母政見不合，令親子關係惡劣，後來被判入勞教中心，並接受心理輔導。署方指他後來終於明白父母的一片苦心，希望修補與家人的關係。他在活動中親手製作玫瑰花送予母親，希望能得到母親原諒。



參與違法示威被捕 判入勞教中心成契機

懲教署引述參與活動的豪仔憶述，他在「黑暴」期間，因與家人政見不同，不聽父母的勸告而參與激進的違法示威活動，令父母非常擔心，與家人關係亦轉差。他後來被補，當時父母指責他衝動不聽教導，令彼此關係惡化。

其後豪仔被法庭判入勞教中心，接受訓練期間他參加了名為「心導計劃」的心理輔導，開始明白到父母的一片苦心，並學習放下自我，向父母坦誠道歉。他的父母一直不離不棄，每星期到沙咀懲教所探望他，令他明白到親情的重要。因此他決心改過，不再犯事，希望修補與家人的關係。

豪仔親手製作玫瑰花，在母親節前送給母親，以表心意。（懲教署提供圖片）

母：學懂如何打破與兒子隔膜

豪仔親手製作玫瑰花送予母親，希望母親能原諒他的過錯。懲教署引述豪仔的母親表示，非常感謝懲教署舉辦今次的親子活動，讓她學懂如何打破與兒子的隔膜。她能感受到兒子的改變，開始懂得與家人溝通及表達自己；她希望豪仔將來能成為一個奉公守法的人，形容這是孝順母親的最好禮物。

懲教署臨床心理學家許雅君亦以「新生活．新關係」為題，講述家長與子女溝通的重要性，及分享溝通技巧，從而增進彼此的關係。有參與講座的母親分享，平日難以與兒子打開話題，說心底話就更難。在聽過臨床心理學家分享後，明白到溝通是雙向的，而不是嘮嘮叨叨教訓兒子，要懂得聆聽和體諒兒子的感受。