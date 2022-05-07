疫情｜24歲女抵港12日入社區後檢測陽性　累計6宗個案涉BA.2.12

本港今日（7日）新增278宗確診個案，當中18宗屬輸入個案，包括一宗是抵港第12日、已離開檢疫酒店後在社區檢測中發現。而當局就輸入個案進行全基因分析，再增3宗涉BA.2.12或BA.2.12.1變異病毒株的個案，現時累計有6宗相關個案。



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24歲女新加坡抵港入社區才檢測陽性 暫列輸入

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，今日新增278宗確診個案，當中18宗屬輸入個案，有10宗是昨日抵港人士，7宗是在檢疫酒店發現的個案，另有1宗則是第12日經社區檢測發現的個案。患者為24歲女士，於4月22日由新加坡抵港，在檢疫酒店期間的檢測屬陰性，於進入社區後進行第12日的社區檢測結果呈陽性。

歐家榮表示，這宗抵港第12日在社區檢測結果呈陽性個案，患者4月22日新加坡抵港，並入住檢疫酒店，不論在機場或酒店，檢測結果均為陰性，她此之並無陽性紀錄，至5月5日在社區檢測，結果呈陽性，CT值為24，她有喉龍痛等不適，當局會做基因排序，分析這個案是屬輸入、復陽或本地個案。他稱，患者在離開酒店後，在本地社區有活動，不排除是本地個案，但初步界定為輸入個案。

歐家榮（圖左）指，今日增一名24歲女士抵港第12日在社區檢測呈陽性的個案，暫列輸入個案。

增3宗個案涉BA.2.12或BA.2.12.1變異病毒株

公共衞生化驗服務處就輸入個案進行的全基因分析，歐家榮表示，新增3宗涉BA.2.12或BA.2.12.1變異病毒株的個案，包括一宗涉BA.2.12變異病毒株，患者為36歲女士，並無症狀，於4月30日由加拿大抵港，於機場檢測已呈陽性，隨即送往社區隔離設施。

另外兩宗新增涉BA.2.12.1變異病毒株的個案，患者分別為5月1日由美國經新加坡抵港的17歲少女，及一名5月3日由美國經日本抵港的32歲男士，他們在機場的檢測結果均呈陽性，並送到社區隔離設施隔離。

歐家榮指，現時本港有6宗涉BA.2.12個案，涉兩男四女，介乎4月8日至4月30日抵港，患者分別從澳洲、加拿大、印度、及美國抵港。而涉BA.2.12.1的個案目前錄得7宗，涉兩男五女，抵港日期介乎4月12日至5月3日，5名患者從美國抵港、1人從新加坡抵港、有1人在潛伏期曾去過美國及新加坡。

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現時建議為65歲以上及免疫力低接種第四針

記者會上被問及接種第四劑疫苗的問題，歐家榮回應，科委會、行政長官專家團會定時審視海外、世衞的建議，再提出適合香港的建議。當局現時建議65歲或以上長者及免疫低的人士接種第四針。至於其他人士，科委會建議打第三針，待將來陸續有新的數據，該會將檢視實際疫情需要作新建議。

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