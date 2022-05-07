強制檢測｜40幢上榜　包括尖沙咀凱旋門、將軍澳維景灣畔等21私樓

本港第五波疫情持續，據衞生防護中心最新強制檢測公告顯示，今日（7日）新增40幢大廈上榜，除爆疫的食肆牡丹金閣，名單內有21幢屬私人屋苑，當中不乏豪宅，包括尖沙咀凱旋門映月閣、九龍城天寰天海匯、半山區御花園、將軍澳維景灣畔、荃灣縉庭山等。而在18區中，九龍城及深水埗區均有5幢大廈上榜，其次是沙田及東區，各有4幢大廈上榜。

公告列明，任何人士曾於5月1日早上6時至9時曾到食肆牡丹金閣、或曾於5月1日至5月7日期間曾身處於名單中其他的大廈逾兩小時，須於明日或後日、即5月8日或9日接受採樣以進行核酸檢測。



▼5月7日 強檢大廈名單▼



+ 1

增40幢強檢大廈 逾半屬私樓 包括凱旋門、維景灣畔

今日再增40幢大廈被列入強制檢測名單，有21幢屬私人屋苑，18幢屬公屋或居屋，另有一間為位於元朗的食肆牡丹金閣。這21幢大廈有不少是豪宅，如尖沙咀凱旋門映月閣、半山區御花園、將軍澳維景灣畔、荃灣縉庭山等。

▼部份強檢大廈▼



+ 2

九龍城及深水埗區各增5幢強檢大廈 全港最多

在全港18區之中，九龍城及深水埗區均有五幢大廈上榜。其中九龍城區，有四幢大廈均屬私樓，包括土瓜灣傲雲峰2座、九龍城天寰天海匯3座、九龍城衙前圍道51號陶源、土瓜灣譚公道98 號兆豐閣；餘下一幢屬公屋，是位於紅磡的紅磡邨紅暉樓。

而深水埗區，五幢大廈均屬公屋，包括元州邨元盛樓、蘇屋邨櫻桃樓、海麗邨海晴樓、石硤尾邨21座及富昌邨富悅樓。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站▼



+ 7

其次在沙田及東區，各有4幢大廈上榜。兩區的強檢大廈中，合計只有沙田銀禧花園6座屬私人屋苑，其餘均屬公屋或居屋，包括沙田禾輋邨豐和樓、沙田水泉澳邨月泉樓、大圍美田邨美全樓、筲箕灣東濤苑曉濤閣、柴灣杏花邨27座、筲箕灣東熹苑逸熹閣、及柴灣山翠苑翠琳閣。

除三個月內曾染疫的康復者，其他曾於5月1日早上6時至9時曾到食肆牡丹金閣、或曾於5月1日至5月7日期間曾身處於名單中其他的大廈逾兩小時的人士，須於明日或後日、即5月8日或9日接受採樣以進行核酸檢測。

當局表示，截至今日下午六時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。市民可在前往社區檢測中心前，先致電檢測中心查詢是否尚有預約或即場登記名額。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部份大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約。

▼5月5日 黃大仙下邨龍樂樓圍封檢測▼

