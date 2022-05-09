白衣天使誓為病人做多啲　回望第五波常哽咽：因有感受更想做得好

周四（12日）是國際護士節，第五波來襲下，今個護士節，香港的白衣天使感受尤深。亞博館的社區治療設施內有個巴士站，患認知障礙症的長者時常記不起入住亞博館的原因，不時嚷著要回家，場內護士就帶他們來這裡等巴士，安撫他們的情緒；在香港感染控制中心，10歲女童獨自留醫，隨著留院日子漸長，她擔心被人遺忘常在病房哭泣，是中心的護士跟她講：「我哋無唔記得你，我哋每日都記得你。」

第五波疫情稍有緩和，趁著國際護士節將至，兩名在醫管局不同治療設施工作的護士終於有空間歇息，回望過去兩三個月的工作。她們不約而同說，即使場地、人手及資源都有限制，護士仍要肩負起照顧病人身心靈的責任，要為病人「做多啲、做好啲」。



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調往亞博館環境及資源均是挑戰 史綺雯：做咗20幾年護士都未經歷過

新界東醫院聯網老人科顧問護師史綺雯今年3月調往亞博館工作，直至近日亞博館轉回備用狀態，她才重返原來的崗位：「喺亞博館嘅日子都好深刻，我做咗20幾年護士都未經歷過。」

初到亞博館，史綺雯已感受到環境及資源限制帶來的挑戰，亞博館以往是辦展覽、會議、演唱會的地方，設計跟醫院不同；加上亞博館以往主要收治有自理能力的輕症病人，但在今波疫情，有不少自理能力較弱，甚或要長期臥床的確診長者入住，如減壓床褥這類物資，要向不同聯網及醫院借。

史綺雯近日重返原來的崗位，她形容在亞博館的日子是以往20幾年做護士從未經歷過的。（余俊亮攝）

設老人照顧團隊 制訂護理程序

史綺雯續指，場內有由醫生、護士、社工及各專職醫療同事組成的老人照顧團隊，因為老人照顧跟一般病人有些不同，團隊制訂護理程序，並舉辦網上培訓，分享胃喉護理、傷口護理等知識：「我哋都係希望最短時間畀個雞精班，等同事知道點掌握技巧照顧老人家。」團隊其後更成立傷口小組，定期就有傷口長者的情況提供建議及治療方向。

為長者計劃出院安排 九旬獨居婆婆：多謝你哋帶我返屋企

老人照顧團隊更會每日做個案討論，盡早為長者計劃出院安排。史綺雯提到一位獨居婆婆，雖然年過90歲，聽力不好，但仍相當精靈，染疫情能獨自外出買餸煮飯，自理生活。婆婆心急回家，但史綺雯跟團隊擔心她經歷大病，重返社區初期未必能獨自生活。

直至聯絡到離院支援隊為婆婆安排送飯及護士上門探訪，團隊才安心送婆婆回家。婆婆在回家當日，一邊用力拍打心口，一邊激動地說：「我好開心啊，多謝你哋啊，帶我返屋企。」

婆婆大病初癒，究竟可唔可以落返街買餸煮飯，呢個係我哋好大嘅擔憂，所以我哋話不如安排送飯先，有人送飯，我哋就安心送佢返屋企。 新界東醫院聯網老人科顧問護師史綺雯

亞博館內的巴士站牌，旁邊是電視區，患認知障礙症的長者可以邊坐著看電視，邊等巴士。（醫管局提供）

認知障礙症患者要求回家 護士設巴士站安撫情緒

在亞博館留醫的長者中，亦不乏患認知障礙症的長者，時常會記不起自己因為染疫而入住亞博館，不時嚷著要回家。史綺雯就提到，團隊特意從醫院借來一個巴士站牌，放置在館內的電視區，每當有長者收拾行裝吵著要回家，場內護士就帶他們來這裡等巴士，問他們乘車路線，既可安撫情緒，亦避免他們在場內遊走，減少跌倒受傷的風險。

不想長者到處遊走，有些地方會選擇約束長者，但這情況並無在亞博館發生，史綺雯解釋，約束長者會有很多後遺症，不止是身體損傷，還有難以治癒的心靈創傷。她提到，若然想避免長者拔走身上的喉管，可以為他們戴拳套；而場內同事一有空間時間，都會陪著長者在場館走動，貼身看顧，避免他們跌倒：「希望唔好用綁去解決。」

綁一個老人家其實有好多後遺症發生，除左身體損傷，亦都有心靈創傷，之後好難令佢治癒（Heal Up），所以我哋盡量都鼓勵大家用唔同方法，唔好綁老人家。 新界東醫院聯網老人科顧問護師史綺雯

李少蘭認為，護士不止要照顧病人身體上的不適，亦要關顧他們的心靈。（余俊亮攝）

10歲染疫女童怕被遺忘 護士安慰道：我哋每日都記得你

而雅麗氏何妙齡那打素醫院兒童及青少年科資深護師李少蘭，則在今年2月中調往香港感染控制中心工作。第五波疫情下，有不少兒童染疫，李少蘭及多位調往中心的兒科護士組成兒科小隊，專責照顧兒科病人。

我哋除左要照顧佢（病人）身體上唔舒服，其實都要關顧佢心靈。 雅麗氏何妙齡那打素醫院兒童及青少年科資深護師李少蘭

李少蘭說，在中心留醫的兒童中，有些是年紀較大、獨自留醫的兒童，其中一個令她印象深刻的是來自院舍的10歲女孩，隨著留院日子漸長，女孩變得悶悶不樂，會在病房內哭泣，細問之下，李少蘭才知道原來女孩擔心自己不能回去院舍、被院舍遺忘。

「我哋無唔記得你，我哋每日都記得你⋯⋯只要你病情好啲，院舍依然等緊你返去。」李少蘭安慰完女孩，往後每次經過她的病房，都會揮手跟她打招呼，「其實好簡單，你每日同佢傾下偈，行過病房同佢離遠Say Hi，佢又同我Say Hi，佢個情緒又好好多。」

長者病情變化快 盡力讓家人有機會道別

隨著第五波疫情持續爆發，染疫長者人數急增，中心收治的長者漸多。李少蘭笑言在照顧上並無太分別，長者在她眼中如同「大BB」。不過，長者的病情可以很變化得很快。

我覺得長者好得意，啲公公婆婆都好似小朋友咁樣湊，只不過調返轉，佢哋係一個大BB，你都要幫佢喂食、抺身、換片。 雅麗氏何妙齡那打素醫院兒童及青少年科資深護師李少蘭

她特別記得有次當夜更，有位長者情況急轉直下，她另一位護士同事趕忙通知家人，但因為知道家人未必趕得及來中心，於是那位同事用平板電腦讓長者及家人視象通話，「多謝你照顧我地，養大我地，你放心喇……」雖然未能親身道別，但藉著視象通話的半小時，家人仍有機會將想講的說話一一細訴。

那位護士陪伴著彌留的長者與家人用視象通話，情緒備受觸動，在病房內偷偷哭泣。李少蘭提起當時的情況亦有哽咽，她說：「我唔覺得喊係一個唔專業嘅行為，每個人都有感受，就係因為你有感受，所以你想做得好。」

唔覺得喊係一個唔專業嘅行為，每個人都有感受，就係因為你有感受，所以你想做得好。 雅麗氏何妙齡那打素醫院兒童及青少年科資深護師李少蘭

醫管局構思籌組緊急小組 為下一波疫情做準備

回望過去兩三個月的工作，兩位護士未言辛苦，頂多只是說工作很忙，她們都為自己能夠參與抗疫，盡力照顧不同類型病人感到高興。坐在旁邊聽著同事分享的醫院管理局總護士長陳淑敏亦借機會向所有護士道謝，感謝他們在見到病人有不同需要時，想盡辦法協助，令病人得到適切照料。

陳淑敏續指，現時疫情緩和，服務過逾5000位新冠病人的亞博館已轉為備用狀態，醫管局會把握時間多做培訓。而疫情下，醫管局有約500名護士曾到香港感染控制中心、亞博館及竹篙灣的社區治療設施工作，他們是未來抗疫的重要幫手。

她亦透露，醫管局正初步構思籌組緊急小組，為下一波疫情做準備，「我哋要吸收咁多波嘅經驗，希望唔會發生第六波，但作出一啲預備，都利用現有設施做定預備，為將來籌謀定。但最好就預備定，唔需要用，咁就最好。」