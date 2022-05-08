元朗牡丹金閣尚品火鍋爆疫多四人中招　衞生署疑短距離空氣傳播

元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」疑爆疫。衛生防護中心今日（8日）表示，繼昨日公佈的4宗個案外，再找到多4人染疫，即現時合共8人中招，另有2名家居接觸者快測呈陽性。中心指出，8宗個案的座位均屬於大堂中央位置，故有可能涉及短距離空氣傳播。

衛生防護中心又指，現時個案開始回落，將加強個案追蹤及流行病學調查，希望獲取患者在傳染期的行蹤，分析是否有地點出現「聚集式爆發」，並會安排密切接觸者檢疫。



同一時段再有食客中招

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，發現多4宗涉及「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」的個案，他們曾在5月1日上午到訪。

當中包括一名67歲女士，她曾接種三針，於5月1日上午曾與另一名親戚飲茶，當時坐在大堂中間。她在5月5日出現輕徵咳嗽，曾到私家醫生求醫，其後深喉唾液樣本呈陽性。她的家人及一起用膳的親戚，暫時快測結果陰性。

夫婦打齊三針去飲茶中招

另外，新增個案亦涉及一對夫婦，均已接種三劑疫苗。二人同在5月1日上午到酒樓用膳，座位同樣位處大堂中間。56歲的丈夫在5月6日出現輕微咳嗽，58歲的太太亦在在5月7日喉乾，兩人昨日快測陽性。

最後一名新增個案，則曾與昨日其中一名個案用膳，二人是朋友關係，昨日取的樣本陽性，涉及一名63歲男士。

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推斷出現短距離空氣傳播 或涉超級傳播者

歐家榮又指，昨日在餐廳共取了8個環境樣本，全部化驗結果陰性，包括通風系統的入風位及回風位、手推車及餐枱等。

他表示，8宗個案當時的座位，均屬於大堂中央位置，估計出入時有短暫接觸，而進食時亦須脫口罩，故不排除涉及短距離的空氣傳播，而過去亦曾出現類似情況，尤其當有超級傳播者或隱形個案出現時，都會有機會發生。而另一因素，則可能涉及環境污染，但他承認現時未有證據，因早前採集的環境樣本都是陰性，故推斷出現短距離空氣傳播的機會較大。

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七人已接種3劑

歐相信，現時餐廳出現爆發，料事件發生在5月1日上午時段，估計當時有隱形患者曾光顧餐廳，繼而出現傳播，現時共發現8宗個案。

他補充，現時8宗個案涉及5男3女，年齡介乎47至67歲，當中有一人無病徵，另有6宗有輕徵病徵，發病日期是5月3日及7日之間，另一宗在調查中。

而上述8名個案中，有7位已完成接種三劑疫苗，另有1位接種了兩劑。由於8人已打針，故出現的病徵較輕微。

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兩名家居接觸者快測陽性

歐家榮又指，現時共找有9名家居接觸者，並已安排接受家居檢疫，當中有兩人快測陽性。而除了家人外，一起用膳的密切接觸者則有3名，當中一名是上述其中一名的陽性人士，其餘兩人已安排家居檢疫。暫時餐廳全部員工的檢測都是陰性。