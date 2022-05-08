確診大廈︱198幢新呈報元朗最多　逾億元豪宅御花園上榜

本港疫情回落，今（8日）單日新增266宗確診，連續兩日個案低於300宗。根據衞生防護中心最新公布的確診者居住大廈名單，昨日共有198幢大廈新上榜，元朗區位列18區之冠，共佔23幢屋苑，緊隨其後則是觀塘區及沙田區，新增21及19幢。

新上榜的確診大廈涉及多個大型屋苑，包括元朗Grand Yoho2座及沙田第一城19座；另亦不乏逾億元豪宅上榜，包括位於中半山的御花園2座。



▼部分新呈報涉確診患者大廈▼



元朗新增最多確診大廈 兩Yoho屋苑各一座上榜

衞生署衞生防護中心公布最新確診患者居住大廈名單，據報告日期所見，共有198幢新呈報大廈，其最後報告日期為5月6日。18區之中，以元朗區新上榜的大廈最多，涉及23幢私樓及公共屋邨，包括Grand Yoho 2座、Park Yoho Napoli 22座、栢慧豪園5座、天富苑俊富閣、天耀邨耀昌樓等。過去14天，Grand Yoho及Park Yoho Napoli ，已分別累計共兩座上榜，天耀邨更有七座大廈榜上有名。

▼5月7日 確診患者大廈全名單▼



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觀塘及沙田兩區各約20幢上榜

觀塘區亦有21幢屋苑新加入確診大廈名單，當中有15幢屬於公屋，包括坪石邨紅石樓及翠石樓、寶達邨達峰樓、油麗邨康麗樓等，另亦涉及私人屋苑及居屋例如康利苑2座、德福花園S座、滙景花園1座等。

沙田區則有19幢上榜，包括富寶花園3座、新翠邨新月樓、水泉澳邨月泉樓、銀湖．天峰3座、禾寮坑村、第一城19座等。

新上榜確診大廈名單不乏豪宅，包括堅利地城加多近山、中半山御花園2座及土瓜灣傲雲峰2座等。

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